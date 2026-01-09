CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları tamam

Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 14:27
Turkcell Süper Kupa finalinde yarın Galatasaray ile karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirildi.

Yeni transfer Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli ekiple ilk antrenmanına çıktı.

Salonda core çalışmasıyla başlayan antrenman, sahada yapılan ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle devam etti. Pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel ve bireysel programlarla hazırlıklar tamamlandı. Fenerbahçe, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği Turkcell Süper Kupa finali yarın saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

