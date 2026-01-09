CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş-Fotbal Club FCSB hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Fotbal Club FCSB hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lige verilen arayı hazırlık maçı kapsamında değerlendiren Beşiktaş, Fotbal Club FCSB ile karşı karşıya gelecek. İşte maça dair ayrıntılar ve yayın bilgileri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 16:35 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 16:37
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş-Fotbal Club FCSB hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, lige verilen arada Fotbal Club FCSB takımı ile hazılrık maçı yapacak. Peki, futbolseverler bu karşılaşmayı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta takip edebilecek. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ-FOTBAL CLUP FCSB MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, 10 Ocak Cuma günü saat 17:00'da Antalya kampında Fotbal Club FCSB ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Beşiktaş JK YouTube kanalından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İNDE KİMLER VAR?👇🏼

MUUD - REKLAM
Süper Kupa Finali'nin saatinde değişiklik!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
CANLI | Suriye'de teröre geçit yok! Şam saat verdi: SDG'ye büyük operasyon başlıyor
İrfan Can Eğribayat'ın yeni adresi belli oldu!
G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! 16:35
Beşiktaş-FCSB hazırlık maçı yayın bilgileri Beşiktaş-FCSB hazırlık maçı yayın bilgileri 16:35
Vanspor-Boluspor maçı ne zaman? Vanspor-Boluspor maçı ne zaman? 16:21
Kenan Yıldız'a Juventus'tan büyük onur! Kenan Yıldız'a Juventus'tan büyük onur! 15:41
İrfan Can Eğribayat'ın yeni adresi belli oldu! İrfan Can Eğribayat'ın yeni adresi belli oldu! 14:42
F.Bahçe dev derbiye hazır! Guendouzi... F.Bahçe dev derbiye hazır! Guendouzi... 14:27
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi! F.Bahçe ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi! 14:22
Beşiktaş'tan Abraham açıklaması! Beşiktaş'tan Abraham açıklaması! 13:47
En-Nesyri'ye sürpriz talip! En-Nesyri'ye sürpriz talip! 13:29
İrfan Can Kahveci ilk idmanına çıktı! İrfan Can Kahveci ilk idmanına çıktı! 12:48
Guendouzi ve Mert Günok'un lisansları çıktı! Guendouzi ve Mert Günok'un lisansları çıktı! 12:46
Nwaiwu'nun transferinde Onuachu detayı! Nwaiwu'nun transferinde Onuachu detayı! 12:31