Beşiktaş-Fotbal Club FCSB hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş, lige verilen arada Fotbal Club FCSB takımı ile hazılrık maçı yapacak. Peki, futbolseverler bu karşılaşmayı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta takip edebilecek. İşte ayrıntılar...
BEŞİKTAŞ-FOTBAL CLUP FCSB MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, 10 Ocak Cuma günü saat 17:00'da Antalya kampında Fotbal Club FCSB ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, Beşiktaş JK YouTube kanalından naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İNDE KİMLER VAR?👇🏼
Hazırlık Maçı | FCSB karşısında ilk 11'imiz! 👇 pic.twitter.com/zWyH0sPUzf— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 9, 2026