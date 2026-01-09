Fenerbahçe'de En-Nesyri'ye transferde beklenmedik talip!

CANLI SKOR ANA SAYFA
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin golcü oyuncularından Youssef En-Nesyri ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcu ile İngiltere Premier Lig'den o takımın yakından ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 13:29
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren sarılacivertliler, Matteo Guendouzi'nin kadroya eklenmesinin ardından gözünü santrfor transferine çevirdi.

Youssef En-Nesyri'nin performansının soru işareti olması sebebiyle yıldız bir santrfor arayışına giren Fenerbahçe'nin transfer gündeminde dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Faslı oyuncu için teklifleri değerlendirmeye alan Fenerbahçe, İngiltere'den En-Nesyri'yi transfer etmek isteyen sürpriz bir adayla karşılaştı.

The Athletic'te yer alan habere göre Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, Youssef En-Nesyri'yi transfer listesine aldı.

Arnaud Kalimuendo'yu Frankfurt'a kiralık olarak gönderen ve ön bölgede yalnızca Igor Jesus alternatifi kalan Nottingham ekibi, santrfor için mutlak bir takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda, 9 numara listesinin dördüncü sırasında En-Nesyri'yi barındırıyor.

Nottingham Forest'ın santrfor için bir numaralı tercihinin ise Mehdi Taremi olduğu ifade edildi. İranlı golcü, bu sezon Olympiacos formasıyla çıktığı 20 maçta 12 kez ağları havalandırdı.

Listede bulunan bir diğer isim ise Roma forması giyen ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen Artem Dovbyk. Başkent ekibinin Ukraynalı golcüyü göndermek istemesi üzerine Nottingham Forest'ın oyuncuyu gündemine aldığı belirtildi.

Premier Lig'de 17. sırada bulunan Forest, küme düşme hattından uzak durmak için tecrübeli oyuncularla ilgileniyor. Forest'ın hedefi, 17 Ocak'ta lig lideri Arsenal'i ağırlamadan önce yeni forvetini kadrosuna katmış olmak.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan En-Nesyri 8 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Sarılacivertliler ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor.

