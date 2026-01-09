Galatasaray'ın yeni transferi Can Armando Güner İstanbul'a geldi!

Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları doğrultusunda Can Armando Güner'i İstanbul'a getirdi.

İstanbul Havalimanı'na gelen 18 yaşındaki futbolcuyu sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Galatasaray'ın, genç futbolcuya sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalatması bekleniyor.

Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan 18 yaşındaki futbolcu kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Futbola Schalke 04 altyapısında başlayıp Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer olan Can Armando Güner, kanat pozisyonlarında oynuyor.

