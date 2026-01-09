CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray'ın yeni transferi Can Armando Güner İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yeni transferi Can Armando Güner İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın Borussia Mönchengladbach'tan yeni transferi Can Armando Güner İstanbul'a geldi. İşte o anlar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 16:44 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 17:03
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın yeni transferi Can Armando Güner İstanbul'a geldi!

Galatasaray, devre arası transfer çalışmaları doğrultusunda Can Armando Güner'i İstanbul'a getirdi.

İstanbul Havalimanı'na gelen 18 yaşındaki futbolcuyu sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Galatasaray'ın, genç futbolcuya sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalatması bekleniyor.

Babası Türk, annesi Arjantin asıllı Alman vatandaşı olan 18 yaşındaki futbolcu kariyerinde hem Almanya hem de Arjantin alt yaş milli takımlarında forma giydi.

Futbola Schalke 04 altyapısında başlayıp Borussia Mönchengladbach altyapısına transfer olan Can Armando Güner, kanat pozisyonlarında oynuyor.

İŞTE O ANLAR

Can Armando Güner kimdir, kaç yaşında ve nereli? Devamını Oku BUNU DA OKU

MUUD - REKLAM
F.Bahçe'ye Lookman müjdesi!
DİĞER
Gençlerde kanser neden artıyor? Meğer hepimizin yediği o yiyecek...
CANLI | Suriye'de teröre geçit yok! Şam saat verdi: SDG'ye büyük operasyon başlıyor
G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız!
İrfan Can Eğribayat'ın yeni adresi belli oldu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! 16:35
Beşiktaş-FCSB hazırlık maçı yayın bilgileri Beşiktaş-FCSB hazırlık maçı yayın bilgileri 16:35
Vanspor-Boluspor maçı ne zaman? Vanspor-Boluspor maçı ne zaman? 16:21
Kenan Yıldız'a Juventus'tan büyük onur! Kenan Yıldız'a Juventus'tan büyük onur! 15:41
İrfan Can Eğribayat'ın yeni adresi belli oldu! İrfan Can Eğribayat'ın yeni adresi belli oldu! 14:42
F.Bahçe dev derbiye hazır! Guendouzi... F.Bahçe dev derbiye hazır! Guendouzi... 14:27
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi! F.Bahçe ve G.Saray PFDK'ya sevk edildi! 14:22
Beşiktaş'tan Abraham açıklaması! Beşiktaş'tan Abraham açıklaması! 13:47
En-Nesyri'ye sürpriz talip! En-Nesyri'ye sürpriz talip! 13:29
İrfan Can Kahveci ilk idmanına çıktı! İrfan Can Kahveci ilk idmanına çıktı! 12:48
Guendouzi ve Mert Günok'un lisansları çıktı! Guendouzi ve Mert Günok'un lisansları çıktı! 12:46
Nwaiwu'nun transferinde Onuachu detayı! Nwaiwu'nun transferinde Onuachu detayı! 12:31