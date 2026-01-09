CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Süper Kupa Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saatinde değişiklik yapıldı!

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 16:12 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 16:20
10 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Turkcell Süper Kupa Finali'nin 20.30 olarak planlanan başlama saatinde değişiklik yapıldı. TFF'den yapılan açıklamaya göre, mücadelenin saati 18.45'e çekildi.

TFF resmi web sitesinden yapılan tam açıklama şu şekilde:

Galatasaray A.Ş. ile Fenerbahçe A.Ş. arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir.

