İtalyanlar duyurdu! Fenerbahçeli yıldıza Serie A kancası
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mert Günok ve Matteo Guendouzi transferleri için geri sayıma geçen sarı-lacivertlilerde yıldız futbolcuya Serie A devi talip oldu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Ara transfer dönemine bomba gibi bir giriş yapan Fenerbahçe, transferde hız kesmiyor.
İlk olarak Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, Hollandalı oyuncuyla 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kanarya, Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı eski kalecisi Mert Günok ile de 2.5 yıllık anlaşma sağladı.
Lazio forması giyen Matteo Guendouzi ile de anlaşma sağlayan Fenerbahçe, İtalyan ekibiyle görüşmelerinde de önemli aşama kaydetti.
Hücum hattını da güçlendirmek isteyen ve Ademola Lookman, Alexander Sörloth ve Christopher Nkunku gibi isimlerle temas halinde olan sarı-lacivertlilerle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
ROMA, OOSTERWOLDE'Yİ İSTİYOR
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Roma, Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde'ye talip oldu.
Haberde İtalya ekibinin Denis Vavro ve Radu Dragusin ile birlikte Oosterwolde'yi de listesine aldığı belirtildi.
Jayden Oosterwolde bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 25 maçta 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 16 milyon Euro olan 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.