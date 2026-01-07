CANLI SKOR ANA SAYFA
Fenerbahçe'den Lookman için dev teklif! Kulüp tarihine geçecek

Fenerbahçe'den Lookman için dev teklif! Kulüp tarihine geçecek

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de Ademola Lookman ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Nijeryalı yıldız için yaptığı teklifi duyurdu. Lookman, Atalanta'nın teklifi kabul etmesi halinde sarı-lacivertlilerin en pahalı transferi olarak tarihe geçecek. İşte Fenerbahçe'nin Ademola Lookman için yaptığı teklif...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 18:19
Fenerbahçe'den Lookman için dev teklif! Kulüp tarihine geçecek

Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, bir süredir gündemde yer alan Nijeryalı kanat oyuncusunun transfer sürecini yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'den Lookman için dev teklif! Kulüp tarihine geçecek

Yönetim, teknik ekibin raporları doğrultusunda Lookman'ı kadro yapılanmasının önemli bir parçası olarak görüyor.

Fenerbahçe'den Lookman için dev teklif! Kulüp tarihine geçecek

Oyuncunun özellikle hücum hattına hız, yaratıcılık ve bitiricilik kazandıracağına inanılıyor.

Fenerbahçe'den Lookman için dev teklif! Kulüp tarihine geçecek

Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncunun Süper Lig'e yüksek seviye katkı sağlayacağı görüşünde olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'den Lookman için dev teklif! Kulüp tarihine geçecek

Fenerbahçe'nin İtalyan ekibine sunduğu teklifin detayları da netleşmeye başladı. Sportmediaset'te yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin, 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 37 milyon Euro satın alma opsiyonundan oluşan bir teklif yaptığı aktarıldı.

Fenerbahçe'den Lookman için dev teklif! Kulüp tarihine geçecek

Atalanta cephesinin ise teklife temkinli yaklaştığı ifade ediliyor. İtalyan temsilcisinin, Lookman'ı kiralık olarak göndermek yerine doğrudan bonservisli satışa yöneldiği kaydedildi. Kulübün, oyuncunun artan piyasa değeri ve takıma verdiği katkı nedeniyle kalıcı transfer seçeneğini ön planda tuttuğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'den Lookman için dev teklif! Kulüp tarihine geçecek

Tarafların temaslarının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin şartları zorlayabileceği, Atalanta'nın tutumuna göre yeni bir teklif yapabileceği gelen bilgiler arasında.

Fenerbahçe'den Lookman için dev teklif! Kulüp tarihine geçecek

Sarı-lacivertliler, diğer alternatifler üzerinde çalışmalarını sürdürse de Lookman transferinin olumlu sonuçlanması halinde hücum hattında önemli bir güç kazanmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den Lookman için dev teklif! Kulüp tarihine geçecek

Tarafların Nijeryalı yıldızın transferi için önümüzdeki haftalarda yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den Lookman için dev teklif! Kulüp tarihine geçecek

Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 16 maçta 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Fenerbahçe'den Lookman için dev teklif! Kulüp tarihine geçecek

Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

