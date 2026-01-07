Fenerbahçe'den Lookman için dev teklif! Kulüp tarihine geçecek
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de Ademola Lookman ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basını, sarı-lacivertlilerin Nijeryalı yıldız için yaptığı teklifi duyurdu. Lookman, Atalanta'nın teklifi kabul etmesi halinde sarı-lacivertlilerin en pahalı transferi olarak tarihe geçecek. İşte Fenerbahçe'nin Ademola Lookman için yaptığı teklif... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe, Atalanta forması giyen Ademola Lookman için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, bir süredir gündemde yer alan Nijeryalı kanat oyuncusunun transfer sürecini yakından takip ediyor.
Yönetim, teknik ekibin raporları doğrultusunda Lookman'ı kadro yapılanmasının önemli bir parçası olarak görüyor.
Oyuncunun özellikle hücum hattına hız, yaratıcılık ve bitiricilik kazandıracağına inanılıyor.
Sarı-lacivertlilerin, yıldız oyuncunun Süper Lig'e yüksek seviye katkı sağlayacağı görüşünde olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin İtalyan ekibine sunduğu teklifin detayları da netleşmeye başladı. Sportmediaset'te yer alan habere göre sarı-lacivertlilerin, 5 milyon Euro kiralama bedeli ve 37 milyon Euro satın alma opsiyonundan oluşan bir teklif yaptığı aktarıldı.
Atalanta cephesinin ise teklife temkinli yaklaştığı ifade ediliyor. İtalyan temsilcisinin, Lookman'ı kiralık olarak göndermek yerine doğrudan bonservisli satışa yöneldiği kaydedildi. Kulübün, oyuncunun artan piyasa değeri ve takıma verdiği katkı nedeniyle kalıcı transfer seçeneğini ön planda tuttuğu belirtiliyor.
Tarafların temaslarının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Fenerbahçe'nin şartları zorlayabileceği, Atalanta'nın tutumuna göre yeni bir teklif yapabileceği gelen bilgiler arasında.
Sarı-lacivertliler, diğer alternatifler üzerinde çalışmalarını sürdürse de Lookman transferinin olumlu sonuçlanması halinde hücum hattında önemli bir güç kazanmayı hedefliyor.
Tarafların Nijeryalı yıldızın transferi için önümüzdeki haftalarda yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.
Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla çıktığı 16 maçta 3 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
Güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olan 28 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.