Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Kupa Turkcell Süper Kupa'da dev final! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Turkcell Süper Kupa'da dev final! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ve Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak dev final saat 20.30'da başlayacak ve ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Her iki takım da müzesine bir kupa daha eklemek isterken öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, cumartesi günü oynanacak mücadele öncesi sahaya sürecekleri 11'leri büyük ölçüde belirledi. İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri | Son dakika Galatasaray Fenerbahçe haberleri

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 14:23
Turkcell Süper Kupa'da dev final! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 19. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe 10 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Turkcell Süper Kupa'da dev final! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

TFF'nin 2006'dan geçen yıla kadar eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında düzenlediği Süper Kupa'da bu yıl ilk kez 4 takım mücadele etti.

Turkcell Süper Kupa'da dev final! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 yenen Galatasaray ile Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, adlarını finale yazdırdı.

Turkcell Süper Kupa'da dev final! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Tarihi rekabet içindeki iki takımı karşı karşıya getirecek Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

Turkcell Süper Kupa'da dev final! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

SÜPER KUPA'DA 8. RANDEVU

1965-1966 sezonundan bu yana "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü 8. kez karşı karşıya gelecek.

Turkcell Süper Kupa'da dev final! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan 3 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki 4 Süper Kupa mücadelesinde ise sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertlier ise 1 kez kupayı kaldırdı.

Turkcell Süper Kupa'da dev final! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

GALATASARAY'DA 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 futbolcu, derbide forma giyemeyecek.

Turkcell Süper Kupa'da dev final! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Sarı-kırmızılı ekipte Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs, Fenerbahçe karşısında takımlarının yanında olamayacak.

Turkcell Süper Kupa'da dev final! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK

Fenerbahçe, derbide önemli isimlerinden faydalanamayacak.

Turkcell Süper Kupa'da dev final! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek.

Turkcell Süper Kupa'da dev final! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.

Turkcell Süper Kupa'da dev final! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.

Turkcell Süper Kupa'da dev final! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

İŞTE DERBİNİN MUHTEMEL 11'LERİ

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış, Icardi.

Turkcell Süper Kupa'da dev final! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

FENERBAHÇE: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Duran.

