Turkcell Süper Kupa'da dev final! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Tarihi rekabet içindeki iki takımı karşı karşıya getirecek Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.

SÜPER KUPA'DA 8. RANDEVU 1965-1966 sezonundan bu yana "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü 8. kez karşı karşıya gelecek.