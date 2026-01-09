Turkcell Süper Kupa'da dev final! İşte Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 19. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe 10 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.
TFF'nin 2006'dan geçen yıla kadar eski Cumhurbaşkanlığı Kupası formatında düzenlediği Süper Kupa'da bu yıl ilk kez 4 takım mücadele etti.
Yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 yenen Galatasaray ile Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, adlarını finale yazdırdı.
Tarihi rekabet içindeki iki takımı karşı karşıya getirecek Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak. Müsabaka, 20.30'da başlayacak ve ATV'den canlı yayımlanacak.
SÜPER KUPA'DA 8. RANDEVU
1965-1966 sezonundan bu yana "Cumhurbaşkanlığı Kupası" ve "Devlet Başkanlığı Kupası", son yıllarda da "Süper Kupa" adı altında düzenlenen organizasyonda Galatasaray ile Fenerbahçe, 10 Ocak Cumartesi günü 8. kez karşı karşıya gelecek.
Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yapılan 3 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. İki takım arasındaki 4 Süper Kupa mücadelesinde ise sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertlier ise 1 kez kupayı kaldırdı.
GALATASARAY'DA 2 EKSİK
Galatasaray'da 2 futbolcu, derbide forma giyemeyecek.
Sarı-kırmızılı ekipte Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya forması giyen Victor Osimhen ile Senegal adına mücadele eden Ismail Jakobs, Fenerbahçe karşısında takımlarının yanında olamayacak.
FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK
Fenerbahçe, derbide önemli isimlerinden faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Fred Rodrigues'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez ve Nelson Semedo forma giyemeyecek.
Anderson Talisca'nın durumu ise belirsiz. Brezilyalı futbolcunun durumu maç saatinde belli olacak.
Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.