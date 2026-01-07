CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Fenerbahçe Medicana set vermedi! Adını 8’li finale yazdırdı

CEV Kupası 16’lı final turu rövanşında Radnicki’yi Burhan Felek’te 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Medicana, iki maçta da aynı skorla kazanarak yoluna emin adımlarla devam etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 21:06
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Alexandros Avramidis (Yunanistan), Magdalena Niewiarowska (Polonya)

Fenerbahçe Medicana: Chinenyeze, Drzyzga, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Marttila (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mustafa Cengiz, França, Kaan Gürbüz, Mirza Lagumdzija, Halit Kurtuluş, Galvez)

Radnicki: Kovac, Lopar, Bojovic, Cirovic, Gajovic, Kostic (Stasevic, Vukmirovic, Zivanovic, Hadzimehmedovic)

Setler: 25-14, 25-15, 25-13

Süre: 62 dakika (20, 21, 21)

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu rövanşında Sırbistan ekibi Radnicki'yi 3-0 yendi.

İlk maçı da 3-0 kazanan sarı-lacivertliler, kupada 8'li final turuna yükseldi.

