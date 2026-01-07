CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Futbol Falcao yuvasına döndü!

Falcao yuvasına döndü!

Kolombiya futbolunun simge isimlerinden Radamel Falcao, 6 aylık aranın ardından yeniden Millonarios FC ile sözleşme imzaladı. 39 yaşındaki golcü, kariyerini ülkesinde sürdürme kararı aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 19:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Falcao yuvasına döndü!

Kolombiya futbolunun efsane golcülerinden Radamel Falcao, futbola başladığı topraklara geri döndü. Geçtiğimiz yaz Millonarios FC ile yollarını ayıran deneyimli forvet, aradan geçen 6 ayın ardından eski kulübüyle yeniden anlaşma sağladı.

39 yaşındaki Falcao'nun, futbol kariyerini ülkesinde sürdürme yönünde karar aldığı öğrenildi. Tecrübeli golcü, kariyerinin son döneminde Kolombiya'da forma giyerek sahalara veda etmeyi hedefliyor.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Falcao, Türkiye macerasında yaşadığı sakatlıklar ve performans düşüşü sonrası sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmıştı.

G.Saray'da Sarr listede!
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Galatasaray'ın gözü Süper Lig'in 2 yıldızında! Cimbom'dan yerli operasyonu...
CANLI | Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den ortak basın toplantısı!
Ezeli rakipler o futbolcu için devrede!
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Sarr listede! G.Saray'da Sarr listede! 19:16
Torino-Udinese maçı bilgileri Torino-Udinese maçı bilgileri 19:08
G.Birliği'nde Osmanoğlu ile yollar ayrıldı G.Birliği'nde Osmanoğlu ile yollar ayrıldı 18:54
Lazio-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lazio-Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 18:50
Parma-Inter Milan maçı canlı izle Parma-Inter Milan maçı canlı izle 18:33
Beşiktaş’ta Cengiz bireysel çalıştı Beşiktaş’ta Cengiz bireysel çalıştı 18:19
Daha Eski
F.Bahçe'den Lookman için tarihi teklif! F.Bahçe'den Lookman için tarihi teklif! 18:19
Ataman'dan ayrılık açıklaması! Ataman'dan ayrılık açıklaması! 18:14
Trabzonspor yeni transferini duyurdu! Trabzonspor yeni transferini duyurdu! 17:35
Ezeli rakipler o futbolcu için devrede! Ezeli rakipler o futbolcu için devrede! 17:07
Napoli-Hellas Verona bilgileri Napoli-Hellas Verona bilgileri 17:06
Paulista'dan veda paylaşımı! Paulista'dan veda paylaşımı! 16:38