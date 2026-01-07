Falcao yuvasına döndü!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kolombiya futbolunun efsane golcülerinden Radamel Falcao, futbola başladığı topraklara geri döndü. Geçtiğimiz yaz Millonarios FC ile yollarını ayıran deneyimli forvet, aradan geçen 6 ayın ardından eski kulübüyle yeniden anlaşma sağladı.

39 yaşındaki Falcao'nun, futbol kariyerini ülkesinde sürdürme yönünde karar aldığı öğrenildi. Tecrübeli golcü, kariyerinin son döneminde Kolombiya'da forma giyerek sahalara veda etmeyi hedefliyor.

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Falcao, Türkiye macerasında yaşadığı sakatlıklar ve performans düşüşü sonrası sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmıştı.