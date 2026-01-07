CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Chibuike Nwaiwu kimdir? Chibuike Nwaiwu kaç yaşında, nereli?

Futbolseverlerin merak ettiği isimler arasında yer alan Chibuike Nwaiwu, Nijeryalı profesyonel futbol oyuncusudur. Genç yaşta futbol kariyerine başlayan Nwaiwu, atletik yapısı ve sahadaki enerjisiyle dikkat çekiyor. Peki, Chibuike Nwaiwu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 19:48
Son dönemde adı futbol gündeminde daha sık anılmaya başlanan Chibuike Nwaiwu, Nijeryalı profesyonel futbol oyuncusudur. Sahadaki dinamizmi, temposu ve mücadele gücüyle tanınan Nwaiwu, modern futbolun gerektirdiği fiziksel özelliklere sahip bir isim olarak değerlendiriliyor. Chibuike Nwaiwu'nun yaşı, nereli olduğu ve profesyonel kariyerine dair bilgiler, futbolseverlerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Nijerya futbolunun potansiyelli isimlerinden biri olarak gösterilen oyuncunun kariyer gelişimi yakından takip ediliyor. Peki, Chibuike Nwaiwu kimdir, kaç yaşında ve nereli?

CHIBUIKE GODFREY NWAIWU KİMDİR?

Chibuike Godfrey Nwaiwu, 23 Temmuz 2003 doğumlu Nijeryalı profesyonel futbolcudur. Stoper mevkisinde görev yapan Nwaiwu, kariyerini Avusturya Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger AC'de sürdürmektedir. Fizik gücü ve savunmadaki mücadeleci yapısıyla öne çıkan genç futbolcu, Avrupa kariyerinde hızlı bir yükseliş yakalamıştır.

CHIBUIKE GODFREY NWAIWU KARİYERİ

Chibuike Godfrey Nwaiwu, profesyonel futbol kariyerine 2021 yılında Nijerya temsilcisi Heartland FC formasıyla başladı. Gösterdiği performansla dikkat çeken savunmacı, 22 Ekim 2022'de Enyimba FC'ye transfer oldu.

Nwaiwu, Enyimba formasıyla 2022–2023 Nijerya Profesyonel Futbol Ligi şampiyonluğu yaşayarak kariyerindeki ilk büyük kupasını kazandı.

Avrupa'ya açılan genç stoper, 4 Eylül 2024 tarihinde Avusturya Bundesliga kulübü Wolfsberger AC ile 2027 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı. Nwaiwu, Wolfsberger AC'nin 2024–2025 Avusturya Kupası finalinde ilk 11'de sahaya çıktı ve kulüp tarihinin ilk yerel kupasını kazanan kadroda önemli bir rol üstlendi. Chibuike Godfrey Nwaiwu, 3 Mart 2023 tarihinde, 2024 Yaz Olimpiyatları erkekler futbol eleme müsabakaları kapsamında Nijerya U23 Milli Takımı kadrosuna davet edildi. Genç yaşına rağmen milli takım düzeyinde de görev alan Nwaiwu, ülkesinin gelecek vadeden savunmacıları arasında gösteriliyor.

