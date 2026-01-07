Beşiktaş’ta Jonas Svensson ile yollar ayrıldı!

Beşiktaş, profesyonel futbolcusu Jonas Svensson ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, 2023-24 sezonundan bu yana Beşiktaş forması giyen deneyimli oyuncunun, bu süreçte kazanılan bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğunda pay sahibi olduğuna vurgu yapıldı.

Kulüp açıklamasında, "2023-24 sezonundan bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan profesyonel futbolcularımızdan Jonas Svensson'la yollarımız ayrılmıştır. Jonas Svensson'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.