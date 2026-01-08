CANLI SKOR ANA SAYFA
Fernando Alonso: Formula 1 ileri gitti ama sürüş keyfi azaldı

23. Formula 1 sezonuna giren Aston Martin pilotu Fernando Alonso, Minardi ile başladığı kariyerinden bu yana spordaki büyük dönüşüme tanıklık etti. Alonso’ya göre F1 bugün daha güvenli ve teknolojik olsa da direksiyon başındaki eğlence eskisi kadar güçlü değil.

Motor Sporları Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 17:31
Bu sezon 23. Formula 1 sezonuna adım atan Fernando Alonso, 2001 yılında Minardi ile yaptığı ilk yarıştan bu yana sporun hem pist üstünde hem de pist dışında büyük bir değişim geçirdiğini vurguladı.

44 yaşındaki İspanyol pilot, Aston Martin ile yarıştığı bu sezonda da yeni bir regülasyon döneminin eşiğinde. Formula 1, güç ünitelerinde içten yanmalı motor ile elektrikli gücün yüzde 50–yüzde 50 oranında kullanıldığı yeni bir yapıya geçerken, aynı zamanda yüzde 100 sürdürülebilir yakıtları da devreye sokmaya hazırlanıyor.

Alonso, The New York Times'a verdiği röportajda Formula 1'in birçok açıdan ileri gittiğini dile getirdi:

"Formula 1; güvenlik, sporu izleyiciye sunma biçimi ve teknoloji açısından kesinlikle daha iyi bir noktaya geldi.

İnanılmaz derecede verimli güç ünitelerine sahibiz.

Yakıt tüketimi, 20 yıl öncesine kıyasla yaklaşık yüzde 60 daha az, üstelik aynı hatta daha yüksek performansla. Bu gerçekten olağanüstü."

Ancak iki kez dünya şampiyonu olan tecrübeli pilot, teknolojideki bu büyük ilerlemenin sürüş hissi üzerinde olumsuz etkiler yarattığını da savundu. Alonso, günümüz araçlarının güvenlik ve teknoloji gerekçeleriyle fazla büyüdüğünü ve ağırlaştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bence direksiyon başındaki eğlence hissinde bir geri adım atıldı.

Bu araçlar çok uzun ve çok ağır. Eskisi kadar keskin ve çevik değiller."

