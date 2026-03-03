Fenerbahçe'de Domenico Tedesco zirvesi! Saran ile görüşecekler

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı alınan galibiyetin ardından beklenmedik puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, son olarak Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda berabere kaldı.

Liderlik yolunda hayati önem taşıyan ve uzatma dakikalarında gelen gollerle 1-1'lik beraberlik ile sonuçlanan Kasımpaşa maçının ardından Antalya deplasmanında da 2 puanı bırakan sarı-lacivertlilerin zirve ile arasındaki puan farkı 4 oldu.