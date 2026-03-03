CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Domenico Tedesco zirvesi! Saran ile görüşecekler

Fenerbahçe'de son haftalarda yaşanan puan kayıplarının ardından Domenico Tedesco ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Başkan Sadettin Saran'ın İtalyan çalıştırıcı ile bir görüşme gerçekleştireceği ortaya çıktı. İşte detaylar... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 11:17 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2026 Salı 11:28
Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'a karşı alınan galibiyetin ardından beklenmedik puan kayıpları yaşayan Fenerbahçe, son olarak Hesap.com Antalyaspor ile deplasmanda berabere kaldı.

Liderlik yolunda hayati önem taşıyan ve uzatma dakikalarında gelen gollerle 1-1'lik beraberlik ile sonuçlanan Kasımpaşa maçının ardından Antalya deplasmanında da 2 puanı bırakan sarı-lacivertlilerin zirve ile arasındaki puan farkı 4 oldu.

Sergilediği etkisiz oyun ile Hesap.com Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran bizzat devreye girdi.

Son haftalarda yaşanan puan kayıplarının faturası Domenico Tedesco'ya kesildi.

Milliyet'te yer alan habere göre viral enfeksiyon ve yüksek ateş sebebiyle müşahede altında olan Tedesco, Hesap.com Antalyaspor maçında kulübede yer alamadı.

İtalyan çalıştırıcının uzaktan verdiği taktikler ve ardından yapılan oyuncu değişiklikleri ise büyük tepki topladı.

Özellikle maçta sarı-lacivertlilerde en iyi performans gösteren oyunculardan Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek'in ardından Mert Müldür'ün kenara gelmesi eleştirilerin yükselmesine neden oldu.

Ligde sona yaklaşılırken ve her maç şampiyonluk yolunda kritik önem taşırken Başkan Sadettin Saran ve yönetim, Tedesco ile bir görüşme gerçekleştirmeye karar verdi.

Saran'ın bu görüşmede Tedesco'ya kötü gidişatın nedenini soracağı aktarıldı.

ARA TRANSFER TEPKİSİ SÜRÜYOR

Fenerbahçe'de Domenico Tedesco kadar yönetimin devre arasında yaptığı transferler de tartışma konusu oldu. Kadrosuna 5 yeni isim ekleyen Kadıköy ekibi, hücumda gözle görünür ve skora yansır şekilde bir güç kaybetti. Sidiki Cherif, şu ana kadar ortaya koyduğu performansla yetersiz kaldı.

