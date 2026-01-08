Beşiktaş yoğun yağış ve rüzgar altında hazırlıklarına devam etti

Siyah-beyazlı ekip sabah saat 11.00'de salonda yaptığı çalışmanın ardından, akşam saat 17.00'de Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde sahaya indi. Antrenman ısınma hareketleriyle başlarken, idman 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın ilerleyen bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldı. Sakatlığını atlatan Cengiz Ünder de takımla birlikte çalışmaya başladı.
