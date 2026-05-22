Turkuvaz Medya'nın futbolseverler ile buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Antalya, Corendon Airlines Park'taki dev mücadelede Trabzonspor ve TÜMOSAN Konyaspor, kupayı müzesine götürmek üzere karşı karşıya geliyor. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, arka arkaya 3. kez finale yükseldikleri turnuvada bu kez mutlu sona ulaşmak istiyor. İlhan Palut'un başında olduğu TÜMOSAN Konyaspor'un hedefi ise 9 sene aranın ardından çıktıkları finalde kupayı kaldırarak ülkemizi Avrupa'da temsil etmeye hak kazanmak.

TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Folcarelli, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Nagalo, Berkan, Marko, Melih, Deniz, Bardhi, Diogo, Muleka.

TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nın büyük finali kapsamındaki Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor maçı 22 Mayıs Cuma günü oynanıyor.

TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Corenden Airlines Park'taki dev şampiyonluk müsabakası saat 20.00'de başladı.

TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nın final ayağı olan Trabzonspor-Konyaspor maçı, ATV ekranlarından canlı yayınlanıyor.

TRABZONSPOR-KONYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Türk futbolunun tarihi gecesinde, yayıncı kuruluş Turkuvaz Medya Grubu, Türkiye Kupası'nın heyecanını ülkenin dört bir yanındaki tüm futbolseverlere ulaştırma hedefiyle hiçbir abonelik şartı aranmaksızın Trabzonspor-TÜMOSAN Konyaspor finalini atv ekranlarından CANLI, ŞİFRESİZ ve HD kalitesinde yayınlıyor. Böylece kupa coşkusu, milyonlarca futbol tutkununun evine ücretsiz olarak konuk oluyor.

İŞTE MAÇ ÖNÜ AÇIKLAMALARI

"TÜM CAMİA ÇOK İSTİYORUZ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanıp bordo mavili camiaya hediye etmek istediklerini söyledi. Türkiye Kupası final maçı öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tekke, kendileri için 1,5 yılda ikinci final maçı olacağına dikkati çektiği açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Açıkçası oyuncularım, ben ve ekibim tüm camia kupayı çok fazla istiyoruz. Takım olarak en güçlü, en istekli, en coşkulu halimizle sahada olacağız bu kesin. Umarım kazasız, belasız, sakatlıksız herkesin futbol konuştuğu, eğlendiği, hakem konuşmadığı bir maç yaşarız. Trabzonspor olarak camiamıza bu kupayı hediye etmek istiyoruz. Umarım bizim istediğimiz gibi olur. Hayırlısı diyoruz."

"BURAYA KADAR GELMİŞKEN..."

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut İSE, final maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Her final oynayan takım gibi buraya kadar gelmişken bunu kazanmak istiyoruz. Bu kupayı hem takımımızın mücadelesi hem de şehrimizin ve camiamızın özlemi için istiyoruz" dedi. Finale kalmanın kendileri adına önemli bir başarı olduğunu belirten Palut, "Final oynayacak olmak bizi gerçekten mutlu ediyor. Elbette her final oynayan takım gibi, buraya kadar gelmişken bunu kazanmak istiyoruz. Açıkçası bunu hem takımımızın bugüne kadar ortaya koyduğu mücadele için hem de şehrimizin ve camiamızın bu konudaki isteğini, özlemini hissettiğim için istiyorum" ifadelerini kullandı.

5 SEZONLUK HASRET

En son 2019-2020 sezonunda finalde Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenerek organizasyonda şampiyonluğa ulaşan bordo-mavililer, 5 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı hedefliyor. Karadeniz ekibi, bugüne dek ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor'a finalde üstünlük sağlayarak Türkiye Kupası'nı kazandı. İlk kez 1976-1977 sezonunda Beşiktaş karşısında kupayı elde eden Trabzonspor, 1977-1978'de Adana Demirspor, 1983-1984'te Beşiktaş, 1991-1992'de Bursaspor, 1994-1995'te Galatasaray, 2002-2003 ve 2003-2004'te Gençlerbirliği, 2009-2010'da Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunda da Corendon Alanyaspor karşısında kazanarak kupayı müzesine götürdü.

FATİH TEKKE İLE İKİNCİ FİNAL

Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Atakaş Hatayspor maçının ardından göreve gelen teknik direktörü Fatih Tekke ile ikinci sezonunda kupada ikinci kez finale yükseldi. Trabzonspor'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşayan Fatih Tekke, 11 Mart 2025'te gerçekleştirilen imza töreninin ardından 14 aylık sürede ilk kupasını elde etmeye çalışıyor. Karadeniz ekibi, geçen sezon Fatih Tekke yönetiminde Gaziantep'te oynanan final mücadelesinde Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

DOĞAN DÖNEMİNDEKİ İLK KUPA MÜCADELESİ

Trabzonspor, kulüp başkanı Ertuğrul Doğan döneminde de ikinci kez kupada final oynuyor. Yöneticilik döneminde Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Doğan, TÜMOSAN Konyaspor karşısında takımının kupaya uzanması halinde 26 Mart 2023'te seçildiği kulüp başkanlığında ilk kupa sevincini yaşamış olacak.

KONYASPOR İLE İLK FİNAL

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor ile ilk kez finalde karşılaşıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Trabzon'daki karşılaşmayı Trabzonspor 3-1, Konya'daki karşılaşmayı ise ev sahibi takım 2-1 kazandı.

REKORLAR GALATASARAY'DA

Türkiye Kupası tarihinde rekorlar Galatasaray'ın elinde bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip organizasyonda daha önce 24 kez final oynarken, 19 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, organizasyonun ilk 4 senesinde de kupayı kimseye kaptırmayarak bu alanda da rekora sahip. Sarı-kırmızılı ekip, organizasyonun ilk kez düzenlendiği 1962-1963 sezonu ile 1963-1964, 1964-1965, 1965-1966, 1972-1973, 1975-1976, 1981-1982, 1984-1985, 1990-1991, 1992-1993, 1995-1996, 1998-1999, 1999-2000, 2004-2005, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019 ve 2024-2025 sezonlarında kupanın sahibi oldu.

16 AYRI TAKIM KAZANDI

Türkiye Kupası'nı, 63 yıllık geçmişinde şimdiye dek 16 ayrı takım müzesine götürdü. Kupada şimdiye dek Galatasaray 19, Beşiktaş 11, Trabzonspor 9, Fenerbahçe 7, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor, Konyaspor, Akhisarspor ve Sivasspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

24 AYRI TAKIM FİNAL OYNADI

Türkiye Kupası'nda daha önce 24 ayrı takım finallerde mücadele ederken, bunlardan 16'sı en az 1 kez kupa sevinci yaşadı. Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar ise eski ismi İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan RAMS Başakşehir (3 kez), Antalyaspor (2 kez), Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Kayseri Erciyesspor ve Alanyaspor. Bunun yanı sıra Kocaelispor 2, Sakaryaspor, Konyaspor ve Sivasspor ise oynadığı tek finalde kupayı kazanma başarısını gösterdi.