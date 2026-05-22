A Milli Takımımız 2026 Dünya Kupası için topbaşı yaptı!
FIFA 2026 Dünya Kupası'na kısa bir süre kaldı. Bu dev turnuva öncesi A Milli Takımımız, Riva'da topbaşı yaptı. Bizim Çocuklar teknik direktör Vincenzo Montella önderliğinde hazırlıklarına başladı. İşte o görüntüler...
A Spor Muhabiri Engin Can Çelik, A Milli Takımımızın Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında Riva'da topbaşı yaptığını aktardı.
Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 1 Haziran'da Kuzey Makedonya, 7 Haziran'da ise Venezuela ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlıların Dünya Kupası yolculuğunda ilk maçı 14 Haziran'da Avustralya'ya karşı olacak. Millilerimiz, grup aşamasında kalan iki maçı ise 20 Haziran'da Venezuela, 26 Haziran'da ABD'ye karşı oynayacak.