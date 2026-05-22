Paolo Maldini, Fenerbahçe için geliyor!

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Hakan Safi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre Paolo Maldini'nin sarı-lacivertliler için 23 Mayıs Cumartesi akşamı İstanbul'a geleceği aktarıldı. Maldini, 24 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi ile birlikte basın toplantısına katılacak.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.