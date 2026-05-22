Paolo Maldini, Fenerbahçe için geliyor!

Fenerbahçe'de yaklaşan başkanlık seçimlerine adaylığını koyan Hakan Safi ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre Paolo Maldini'nin sarı-lacivertliler için 23 Mayıs Cumartesi akşamı İstanbul'a geleceği aktarıldı. Maldini, 24 Mayıs Pazar günü Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi ile birlikte basın toplantısına katılacak.