Alperen Şengün'e Arina'da sulu taciz!

EuroLeague Final Four maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, Atina'da bulunan OAKA T-Center'da karşı karşıya geldi.

NBA ekibi Houston Rockets'ta forma giyen ve karşılaşmayı yerinde izleyen Alperen Şengün, mücadele öncesi EuroLeague resmi kanalının maç önü programına konuk oldu.

Röportaj sırasında milli basketbolcuya Yunan taraftarlar su fırlatıp sözlü tacizde bulundu. Bu gelişme sonrası sunucu Alperen Şengün'e "Atina'ya hoş geldin. "Şu an NBA salonunda değiliz" derken milli basketbolcu da "Biz de onları İstanbul'da ağırlayacağız" yanıtını verdi.