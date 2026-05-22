CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Alperen Şengün'e Arina'da sulu taciz!

Alperen Şengün'e Arina'da sulu taciz!

Olympiakos ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan Final Four maçı için Atina'ya giden milli basketbolcu Alperen Şengün'e röportaj sırasında su atıldı. İşte o anlar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2026 19:53
Alperen Şengün'e Arina'da sulu taciz!

EuroLeague Final Four maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko ile Olympiakos, Atina'da bulunan OAKA T-Center'da karşı karşıya geldi.

NBA ekibi Houston Rockets'ta forma giyen ve karşılaşmayı yerinde izleyen Alperen Şengün, mücadele öncesi EuroLeague resmi kanalının maç önü programına konuk oldu.

Röportaj sırasında milli basketbolcuya Yunan taraftarlar su fırlatıp sözlü tacizde bulundu. Bu gelişme sonrası sunucu Alperen Şengün'e "Atina'ya hoş geldin. "Şu an NBA salonunda değiliz" derken milli basketbolcu da "Biz de onları İstanbul'da ağırlayacağız" yanıtını verdi.

Trabzonspor-Konyaspor | CANLI İZLE
İlhan Palut: Artık telafisi yok!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
CANLI | Mutlak butlan sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk hamle: 3 isim azledildi | Görev kararına İmzayı attı | Özel'e mutlak son: YSK itirazı reddetti
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Maldini, F.Bahçe için geliyor!
F.Bahçe Beko, Atina'da yıkıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sarıyer'de Bülent Bölükbaşı dönemi! Sarıyer'de Bülent Bölükbaşı dönemi! 20:36
Ozan Tufan: Çok iyi hazırlandık Ozan Tufan: Çok iyi hazırlandık 20:15
Fatih Tekke: Rakibimiz Beşiktaş ve F.Bahçe'yi... Fatih Tekke: Rakibimiz Beşiktaş ve F.Bahçe'yi... 20:12
İlhan Palut: Artık telafisi yok! İlhan Palut: Artık telafisi yok! 20:08
Podolski bırakıyor! Veda videosunda G.Saray detayı... Podolski bırakıyor! Veda videosunda G.Saray detayı... 20:07
Yasir: Daha önce başardık Yasir: Daha önce başardık 20:04
Daha Eski
Alperen Şengün'e Arina'da sulu taciz! Alperen Şengün'e Arina'da sulu taciz! 19:53
Maldini, F.Bahçe için geliyor! Maldini, F.Bahçe için geliyor! 19:38
A Milli Takımımız Riva'da topbaşı yaptı! A Milli Takımımız Riva'da topbaşı yaptı! 18:26
Trabzonspor-Konyaspor | CANLI İZLE Trabzonspor-Konyaspor | CANLI İZLE 17:59
F.Bahçe Beko, Atina'da yıkıldı! F.Bahçe Beko, Atina'da yıkıldı! 17:48
Barış Göktürk'ten transfer yanıtı! Barış Göktürk'ten transfer yanıtı! 16:46