Dubai Basketball-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | Euroleague maçı canlı

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından EuroLeague'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 21. hafta mücadelesinde bugün Dubai Basketball ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda alacağı sonuçla ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.
DUBAI BASKETBALL-FENERBAHÇE BEKO KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...
DUBAI BASKETBALL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Coca Cola Arena'da oynanan müsabaka, bugün TSİ 19.00'da başladı.
DUBAI BASKETBALL FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?
EuroLeague Dubai Basketball-Fenerbahçe Beko 21. Hafta mücadelesi S Sport kanalında canlı yayınlanıyor.
Fenerbahçe Beko, Dubai Basketball'a konuk oluyor.#YellowLegacy #EuroLeague 👉 https://t.co/zNkTmBPxQO pic.twitter.com/S23P2PnZnj— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) January 7, 2026
MAÇ ÖN İZLEMESİ
Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.
Dubai Basketbol ise 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.
Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, son olarak Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 88-80 yendi.
