Ziraat Türkiye Kupası
Dubai Basketball-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | Euroleague maçı canlı

Dubai Basketball-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | Euroleague maçı canlı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi’nin (EuroLeague) 21. haftasında bugün deplasmanda Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketball ile karşı karşıya geliyor. Sarı-lacivertli ekip, zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefliyor. Dubai Basketball-Fenerbahçe Beko karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 18:51
Dubai Basketball-Fenerbahçe Beko maçı CANLI | Euroleague maçı canlı

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından EuroLeague'de heyecan sürüyor. Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 21. hafta mücadelesinde bugün Dubai Basketball ile deplasmanda karşılaşıyor. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda alacağı sonuçla ligdeki konumunu güçlendirmeyi amaçlıyor.

DUBAI BASKETBALL-FENERBAHÇE BEKO KARŞILAŞMASINI HABERİMİZDEN CANLI OLARAK TAKİP EDEBİLİRSİNİZ...

DUBAI BASKETBALL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Coca Cola Arena'da oynanan müsabaka, bugün TSİ 19.00'da başladı.

DUBAI BASKETBALL FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague Dubai Basketball-Fenerbahçe Beko 21. Hafta mücadelesi S Sport kanalında canlı yayınlanıyor.

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Ligde bir maçı eksik olan Fenerbahçe Beko, 13 galibiyet ve 6 yenilgiyle 3. sırada bulunuyor.

Dubai Basketbol ise 9 galibiyet ve 11 mağlubiyetle 13. sırada yer alıyor.

Ligdeki son 4 maçından galibiyetle ayrılan Sarunas Jasikevicius yönetimindeki Fenerbahçe Beko, son olarak Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u 88-80 yendi.

DUBAI BASKETBALL-FENERBAHÇE BEKO MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

