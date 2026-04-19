Samsunspor - Beşiktaş maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Süper Lig'de pazar mesaisi dev bir mücadeleyle devam ediyor! Ligin dördüncü sırasındaki yerini korumak isteyen Beşiktaş, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor'un konuğu oluyor.

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Coulibaly, Mouandilmadji

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cengiz, Toure, Oh

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan bu dev randevu bugün oynanıyor. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan arşılaşma saat 17:00'de başladı.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig heyecanı beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanıyor. Samsunspor-Beşiktaş maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

PUAN DURUMU VE TAKIMLARDA SON DURUM

Sezonun son düzlüğüne girilirken iki takımın form grafiği ve puan tablosundaki yerleri şöyle:

👉Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 29 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 55 puan topladı. Kartal, dördüncü sıradaki yerini perçinleyip Avrupa vizesini sağlama almak istiyor.

👉Ev sahibi Samsunspor ise 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 39 puan topladı. Karadeniz ekibi, taraftarı önünde güçlü rakibini devirerek ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

66. RANDEVU: TARİHİ REKABETTE KİM ÖNDE?

Samsunspor ile Beşiktaş, bugün Süper Lig tarihindeki 66. karşılaşmalarına çıkacak. Geride kalan 65 maçta siyah-beyazlıların ezici bir üstünlüğü bulunuyor:

Beşiktaş Galibiyeti: 35

Samsunspor Galibiyeti: 11

Beraberlik: 19

Samsun'da oynanan maçlarda ise tarafların birbirine karşı direnci dikkat çekiyor.