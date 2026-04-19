Ziraat Türkiye Kupası
Samsunspor - Beşiktaş maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Samsunspor - Beşiktaş maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında futbolseverleri Karadeniz'de dev bir randevu bekliyor. Avrupa kupalarına katılım yolunda kritik bir sürece giren Beşiktaş, zorlu Samsunspor deplasmanında 3 puan arıyor. Samsunspor - Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 15:59 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 16:54
Samsunspor - Beşiktaş maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Süper Lig'de pazar mesaisi dev bir mücadeleyle devam ediyor! Ligin dördüncü sırasındaki yerini korumak isteyen Beşiktaş, Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor'un konuğu oluyor.

Samsunspor-Beşiktaş maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Drongelen, Satka, Tomasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Emre, Coulibaly, Mouandilmadji

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cengiz, Toure, Oh

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Haftanın en kritik karşılaşmalarından biri olan bu dev randevu bugün oynanıyor. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan arşılaşma saat 17:00'de başladı.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig heyecanı beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanıyor. Samsunspor-Beşiktaş maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

PUAN DURUMU VE TAKIMLARDA SON DURUM

Sezonun son düzlüğüne girilirken iki takımın form grafiği ve puan tablosundaki yerleri şöyle:

👉Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 29 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 55 puan topladı. Kartal, dördüncü sıradaki yerini perçinleyip Avrupa vizesini sağlama almak istiyor.

👉Ev sahibi Samsunspor ise 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 39 puan topladı. Karadeniz ekibi, taraftarı önünde güçlü rakibini devirerek ligde üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

66. RANDEVU: TARİHİ REKABETTE KİM ÖNDE?

Samsunspor ile Beşiktaş, bugün Süper Lig tarihindeki 66. karşılaşmalarına çıkacak. Geride kalan 65 maçta siyah-beyazlıların ezici bir üstünlüğü bulunuyor:

Beşiktaş Galibiyeti: 35

Samsunspor Galibiyeti: 11

Beraberlik: 19

Samsun'da oynanan maçlarda ise tarafların birbirine karşı direnci dikkat çekiyor.

