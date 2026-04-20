Galatasaray her alanda lider! O rakamlarla ligin zirvesindeler

Trendyol Süper Lig'de 30. haftada alınan sonuçların ardından şampiyonluğa koşan Galatasaray, istatistiklerle de ligin zirvesine yerleşti. Sarı-kırmızılılar; en fazla gol atan (69), en yüksek gol beklentisi üreten (61.7), rakip ceza sahasında en çok topla buluşan (886) ve en fazla net gol pozisyonuna giren (107) takım oldu. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 06:50
Tarihindeki 26. şampiyonluğuna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, hücumda rakiplerine göre büyük bir fark yarattı. Victor Osimhen, Mauro İcardi, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün gibi yıldızlarıyla rakiplerinin adeta kabusu olan sarı-kırmızılılar istatistiklerde de büyük bir fark attı. Bu sezon attığı 69 golle zirvede yer alan Okan Buruk'un öğrencileri maç başına 2 gol ortalamasını aşarak 2.3'e ulaştı. Gol bulmakta hiç zorlanmayan sarı-kırmızılı oyuncular mücadelenin her anında bunu deniyor ve büyük bir uğraş veriyor.

SAVUNMADA DA ZİRVEDE

Sarı-kırmızılılar en fazla xG üreten (61.7) ekip olurken, rakip ceza sahasında ise topla 866 kez buluşarak yine farkını ortaya koydu. 198 isabetli orta ile 198 bu alanda da zirveye kurulan Cimbom ayrıca en çok net gol pozisyonuna giren (107) takım olmayı da başardı. G.Saray'ın başarısı sadece hücumla sınırlı kalmıyor. Bu sezon 30 haftada filelerinden topu 23 kez çıkaran sarı-kırmızılılar ligin en az gol yiyen takımı oldu. Kalecisinden savunma oyuncularına kadar bütün takım savunmaya büyük önem veriyor.

