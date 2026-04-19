Ziraat Türkiye Kupası
Kadınlar EuroLeague'de şampiyon Fenerbahçe Opet!

Kadınlar EuroLeague finalindeki dev derbide Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 mağlup eden Fenerbahçe Opet, tarihinde 3. kez kupayı müzesine götürdü. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 20:59 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 22:51
Kadınlar EuroLeague finalinde Türk derbisi heyecanı yaşandı. Zaragoza'daki dev mücadelede karşı karşıya gelen Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Fenerbahçe Opet, Avrupa basketbolunun en prestijli kupasını müzesine götürmek üzere kozlarını paylaştı. Ligde oynanan final serisinde rakibini 3-0 yenen sarı-lacivertliler, EuroLeague finalinde de rakibini 68-55 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Opet, tarihinde 3. kez kupayı müzesine götürdü. Bu 3 şampiyonluğun tamamı son 4 sene içerisinde geldi.

Mücadelenin çeyrek sonuçları şu şekildeydi...

1. Çeyrek: G.Saray Çağdaş Faktoring 16-17 F.Bahçe Opet

Devre: G.Saray Çağdaş Faktoring 32-37 F.Bahçe Opet

3. Çeyrek: G.Saray Çağdaş Faktoring 45-51 F.Bahçe Opet

