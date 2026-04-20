Fenerbahçe'de Ederson krizi! Ayrılığının önünde şok engel
Fenerbahçe son olarak Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2'lik skorla berabere kalırken bu mücadelede Ederson'un yaptığı hata bir hayli gündem olmuştu. Sarı-lacivertlilerde, Brezilyalı eldivenin geleceği merak konusu haline gelirken file bekçisi ile ilgili o şok gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 06:50
Sabah'ın haberine göre; transfer görüşmelerinin tıkanmasının en önemli nedeni, maaş farkı oldu.
Fenerbahçe'nin, 32 yaşındaki kaleciye yıllık 11 milyon Euro ödediği belirtilirken, kulüplerinin oyuncu tarafına en fazla 3 milyon Euro seviyesinde ücret önerdiği kaydedildi.
Aradaki fark nedeniyle taraflar ortak noktada buluşamadı.
Bu durum, kalede değişikliğe gitmeyi planlayan sarı-lacivertli yönetimin elini kolunu bağladığı ifade edildi.
