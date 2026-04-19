Trabzonspor'da Fatih Tekke: Bu hata bana ait!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Bu mücadele 1-1'lik skorla beraberlikle noktalandı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerde teknik direktör Fatih Tekke değerlendirmelerde bulundu.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Üzgünüz. Son dakikaya kadar 3 puana çok yakındık. Futbolun, hayatın içinde bunlar var. Rakiplerimizde bunu daha fazla yaşayanlar da var. Geçen hafta kaybettiğimiz 2 puan daha üzücüydü oyun olarak. Bazen olmaz, çok güzel olmaz…

Bu hafta karşımızda çok iyi bir kadro vardı. Özellikle yine üretmekte, yerleşimlerde sıkıntı yaşamadık ama geçişler buldular. 1-0 bitebilirdi ama son dakikalarda kontrol rakipte oldu. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu ama bir hata... Bu hata bana ait. Son dakikada olması üzücü. Karşımızda ciddi bir rakip var. Bunlar oluyor hayatın içerisinde. Kupa maçı var ve pazartesi maçımız var. Oyunu kontrol edebilseydik biraz daha, büyük ihtimalle benim yüzümden oldu ama üzücü bir an oldu. Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Oyun olarak geçen haftaki kadar iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Son dakikada kaybettiğimiz bir 3 puan oldu. Herkes çok üzgün ama devam etmemiz lazım.