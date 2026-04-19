CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Fatih Tekke: Bu hata bana ait!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer bu mücadeleden 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı. Karşılaşmanın ardından ev sahibi takımın teknik direktörü Fatih Tekke açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 22:42 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 22:48
İŞTE FATİH TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Üzgünüz. Son dakikaya kadar 3 puana çok yakındık. Futbolun, hayatın içinde bunlar var. Rakiplerimizde bunu daha fazla yaşayanlar da var. Geçen hafta kaybettiğimiz 2 puan daha üzücüydü oyun olarak. Bazen olmaz, çok güzel olmaz…

Bu hafta karşımızda çok iyi bir kadro vardı. Özellikle yine üretmekte, yerleşimlerde sıkıntı yaşamadık ama geçişler buldular. 1-0 bitebilirdi ama son dakikalarda kontrol rakipte oldu. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu ama bir hata... Bu hata bana ait. Son dakikada olması üzücü. Karşımızda ciddi bir rakip var. Bunlar oluyor hayatın içerisinde. Kupa maçı var ve pazartesi maçımız var. Oyunu kontrol edebilseydik biraz daha, büyük ihtimalle benim yüzümden oldu ama üzücü bir an oldu. Hayat devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Oyun olarak geçen haftaki kadar iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Son dakikada kaybettiğimiz bir 3 puan oldu. Herkes çok üzgün ama devam etmemiz lazım.

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fatih Tekke: Bu hata bana ait! Fatih Tekke: Bu hata bana ait! 22:41
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 22:05
Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik Başkan Erdoğan'dan millilere tebrik 21:52
Sultanlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank! Sultanlar Ligi'nde şampiyon Vakıfbank! 21:20
Kadınlar EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe! Kadınlar EuroLeague'de şampiyon F.Bahçe! 20:58
Bundesliga'da şampiyon B. Münih! Bundesliga'da şampiyon B. Münih! 20:46
Daha Eski
Manchester City, Arsenal'ı devirdi! Manchester City, Arsenal'ı devirdi! 20:36
Erzurumspor'dan şampiyonluk açıklaması Erzurumspor'dan şampiyonluk açıklaması 20:08
Sefer Yılmaz: "Erzurumspor..." Sefer Yılmaz: "Erzurumspor..." 19:57
Vanspor deplasmanda kazandı! Vanspor deplasmanda kazandı! 19:39
Tekke: Yüzde yüz hazır değil! Tekke: Yüzde yüz hazır değil! 19:39
Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! Sergen Yalçın: Psikolojimiz bozuldu! 19:37