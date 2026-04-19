Trabzonspor evinde RAMS Başakşehir ile berabere kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor sahasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. Bordo-mavililer bu mücadeleden 90+3. dakikada yediği golle 1-1'lik skorla beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un golünü 73. dakikada Augusto kaydetti. RAMS Başakşehir'in golünü ise 90+3. dakikada Selke attı. Bu gollerle karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

İŞTE MAÇTAN DAKİKALAR:

27. dakikada ceza sahası içinde Augusto, ayağını içiyle kale sahasında bulunan Onuachu'ya pasında savunma oyuncuları meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

36. dakikada Umut Güneş'in ceza sahası içinde vuruşunda kaleci Onana direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

59. dakikada Nwakaeme'nin ortasında Augusto'dan önce savunmada Duarte'nin ayağının ucuyla müdahalesiyle meşin yuvarlak kale direğinin dibinden kornere gitti.

73. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın derinlemesine pasında topla birlikte ceza sahası içine giren Augusto'nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlarla buluştu. 1-0

89. dakikada Augusto'nun ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Pozisyonun devamında savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

90+3. dakikada Kazimcan Karataş'ın sol taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Selke'nin kafa vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

MÜCADELEDEN NOTLAR:

ÖĞRENCİLER UNUTULMADI

Hafta içinde Kahramanmaraş'ta yaşanan silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler, Papara Park'ta anıldı. Maç öncesinde müzik çalınmazken, hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı pankart stadyuma asıldı. Her iki takım futbolcuları sahaya, "Kaybettiğimiz her çocuk kalbimizde açılan bir yaradır. Başımız sağ olsun" yazılı pankartla çıktı.

ATAY AKTUĞ ANILDI

Hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski başkanlarından Atay Aktuğ da unutulmadı. Futbolcular maç öncesinde, Aktuğ'un fotoğrafının yer aldığı siyah tişörtlerle ısındı. Onun için hazırlanan pankart da Papara Park'a asıldı.

CEZAYA RAĞMEN STAT DOLDU

Galatasaray maçının ardından 34 bin Trabzonspor taraftarı ceza almıştı. Kulübün bilet fiyatlarında yaptığı düzenlemeyle birlikte stadyum tamamen doldu.

BASIN MENSUPLARININ AİLELERİ TRİBÜNDE

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi öncülüğünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla basın mensuplarının eşleri ve çocukları da basın tribününde ağırlandı. Aileler ve çocuklar karşılaşmayı birlikte takip etti.

TEKKE'DEN TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, 1-1 biten Alanyaspor maçının ardından ilk 11'de tek değişiklik yaptı. Kart cezalısı Folcarelli kadroda yer almazken, onun yerine Onuachu ilk 11'de sahaya çıktı.