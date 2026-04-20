Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı! Tarihe geçecek rakam...
Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşündeki kilit isimlerden biri olarak öne çıkan Uğurcan Çakır hakkında sarı-kırmızılı yönetim kararını netleştirdi. Milli kalecinin sergilediği etkileyici performanstan memnun olan kulüp, yıldız file bekçisini Avrupa'nın önde gelen ekiplerine kaptırmamak adına maaşında iyileştirmeye gitmeyi düşünüyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 06:50
Uzun süredir onu izleyen Inter'in sezon sonunda resmi adımlar atması bekleniyor. Ancak Galatasaray yönetimi bu ilgiyi doğrulasa da Uğurcan'ı elden çıkarmaya sıcak bakmıyor.
Barış Alper örneğinde olduğu gibi, başarılı kalecinin sözleşmesinde performansa dayalı bir iyileştirme yapılması planlanıyor.
Sarı-kırmılı takımdan yıllık 110 milyon tl kazanan Uğurcan Çakır'ın maaşına yüzde yüz oranında zam yapılması gündemde.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.