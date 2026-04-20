Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı! Tarihe geçecek rakam...

Galatasaray'dan Uğurcan Çakır kararı! Tarihe geçecek rakam...

Galatasaray'ın şampiyonluk yürüyüşündeki kilit isimlerden biri olarak öne çıkan Uğurcan Çakır hakkında sarı-kırmızılı yönetim kararını netleştirdi. Milli kalecinin sergilediği etkileyici performanstan memnun olan kulüp, yıldız file bekçisini Avrupa'nın önde gelen ekiplerine kaptırmamak adına maaşında iyileştirmeye gitmeyi düşünüyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Nisan 2026 06:50
Galatasaray'ın şampiyonluk yolundaki başarısında bu sezon en kritik faktör kaleci seçimi oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, uzun süre Ederson'u transfer etmeye çalışsa da son anda başkan Dursun Özbek'in devreye girmesiyle Uğurcan Çakır kadroya dahil edildi. Ederson'un yaptığı hatalar Fenerbahçe'nin zirvede kalmasını engelleyemezken, Uğurcan yaptığı kurtarışlarla hem Süper Lig'de hem de Şampiyonlar Ligi'nde öne çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın ligde sadece 23 gol yiyerek en az gol yiyen takım olmasında büyük pay sahibi olan milli kaleci, Avrupa'daki performansıyla da dikkat çekerek büyük kulüplerin radarına girdi.

Uzun süredir onu izleyen Inter'in sezon sonunda resmi adımlar atması bekleniyor. Ancak Galatasaray yönetimi bu ilgiyi doğrulasa da Uğurcan'ı elden çıkarmaya sıcak bakmıyor.

Barış Alper örneğinde olduğu gibi, başarılı kalecinin sözleşmesinde performansa dayalı bir iyileştirme yapılması planlanıyor.

Sarı-kırmılı takımdan yıllık 110 milyon tl kazanan Uğurcan Çakır'ın maaşına yüzde yüz oranında zam yapılması gündemde.

