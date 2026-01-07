Galatasaray’dan Pape Gueye bombası! İşte Villareal’in Cimbom’un teklifine yanıtı

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray, Villarreal'in Senegalli ön liberosu Pape Gueye ile prensipte anlaşma sağladı. 25 milyon euro + 5 milyon euro bonus içeren teklifine karşılık İspanyol ekibinin 40 milyon euro talebi pazarlıkların seyrini belirleyecek. Kritik süreçte Abdullah Kavukcu'nun İspanya'da masaya oturması bekleniyor. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Süper Kupa'da finale yükselen Galatasaray, sahadaki başarısını transfer hamleleriyle taçlandırmak istiyor.

Sarı-Kırmızılılar, orta saha takviyesi için rotayı İspanya'ya çevirirken, Teknik Direktör Okan Buruk'un özellikle 6 numara pozisyonu için kadrosunda görmek istediği isim Pape Gueye oldu.

Edinilen bilgilere göre Galatasaray, Villarreal forması giyen Senegalli orta saha ile anlaştı. 25 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus içeren bir teklif sunuldu.

Takvim'in haberine göre, İspanyol kulübünün oyuncu için talebinin 40 milyon euro seviyesinde olduğu öğrenildi. Bu fark, transferin önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

HEDEF BONSERVİSİNİ ALMAK

Görüşmeleri ilerletmek adına Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, bugün İspanya'ya gideceği ve Villarreal yönetimiyle pazarlık masasına oturacağı belirtildi.

Sarı-Kırmızılılar'ın hedefi, uygun şartların oluşması halinde Pape Gueye transferini kiralık değil, bonservisiyle birlikte tamamlamak. Her iki tarafın mali detaylardaki pazarlığı transferin tüm kaderini belirleyecek.

