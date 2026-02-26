CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor-KF Shkendija | CANLI İZLE

Samsunspor-KF Shkendija | CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off eşleşmesi rövanş mücadelesinde temsilcimiz Samsunspor, sahasında Kuzey Makedonya temsilcisi KF Shkendija’yı ağırlıyor. Nefes kesen karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 19:36 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2026 Perşembe 20:32
Samsunspor-KF Shkendija | CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi'nde temsilcimiz Samsunspor, Üsküp'teki ilk randevuda 1-0 mağlup ettiği KF Shkendija'yı ağırlıyor. Teknik direktör Thomas Fink yönetimindeki Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarındaki 20. maçında taraftarı önünde galip gelerek kulüp tarihine geçecek bir başarıya imza atmak istiyor. Deplasman golü kuralının uygulanmadığı senaryoda, Samsunspor'a her türlü beraberlik ve galibiyet turu getirirken; konuk ekibin maçı uzatmalara taşıması için mutlak bir farkla kazanması şart. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki kritik mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

SAMSUNSPOR-KF SHKENDIJA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Samsunspor-KF Shkendija mücadelesi 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başladı Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

SAMSUNSPOR-KF SHKENDIJA MAÇI İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye, Mouandilmadji.

KF Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai, Meliqi, Webster, Islami, Zejnullai, Spahiu, Tamba, Latifi, Ndzengue.

KARADENİZ FIRTINASI AVRUPA'DA 20. RANDEVUSUNDA

UEFA Konferans Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Samsunspor, Shkendija karşısında kulüp tarihinin 20. Avrupa maçına çıkıyor. 27 yıl aradan sonra Avrupa arenasına muhteşem bir dönüş yapan kırmızı-beyazlılar, geride kalan 19 karşılaşmada 10 galibiyet alarak başarılı bir grafik çizdi. Rakip fileleri 27 kez sarsan temsilcimiz, deplasmandaki 1-0'lık galibiyetin avantajıyla Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda son 16'ya yükselmek istiyor.

ZORLU YOLLARDAN SON 16 KAPISINA

Bu sezon Avrupa mesaisinde 10. maçına çıkan Samsunspor, oldukça hareketli bir serüveni geride bıraktı. Sezona UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos eşleşmesiyle başlayan, ardından yoluna Konferans Ligi'nde devam eden Karadeniz ekibi, lig etabını 12. sırada tamamlayarak play-off hakkı kazanmıştı. Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı dış sahada deviren temsilcimiz, taraftarı önünde hata yapmayarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.

TRT 1 Samsunspor-KF Shkendija MAÇI CANLI YAYIN

HEDEF ÇEYREK FİNAL

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, hedeflerinin sadece bu turu geçmek değil, çeyrek final oynamak olduğunu vurguladı. Turun geçilmesi halinde rakibin Rayo Vallecano veya Shakhtar Donetsk olacağını hatırlatan Çakır, takıma dönecek isimlerin müjdesini de verdi: "Bu kritik eşleşmenin ardından Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa gibi önemli oyuncularımız sakatlıklarını atlatarak aramıza katılacak. Onların dönüşü gücümüze güç katacak."

21 GÜNDE 7 MAÇLIK SÜPER TRAFİK

Hem Avrupa hem lig hem de Türkiye Kupası'nda iddialı olan Samsunspor'u oldukça yoğun bir takvim bekliyor. 21 günde 7 maça çıkacaklarını belirten Suat Çakır, "Yoğun trafik bizi yoracak ancak Avrupa'da gitmek ülke puanına da büyük katkı sağlıyor. Bu yıl Türkiye Kupası üzerinden Avrupa vizesini tazelemek bizim için daha gerçekçi bir hedef. Amacımız her yıl bu arenalarda boy göstermek" diyerek kırmızı-beyazlı camianın vizyonunu ortaya koydu.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
