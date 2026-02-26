Samsunspor'da Thorsten Fink: Hiçbir şey bitmiş değil!

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu play-off rövanş maçında sahasında Shkendija ile karşı karşıya geliyor. Mücadele öncesi Samsunspor'da Teknik Direktör Thorsten Fink açıklamalarda bulundu.

İŞTE FINK'İN SÖZLERİ:

Maç öncesi değerlendirmelerde bulunan teknik adam, "Her maç çok önemli. İlk maçtan avantajlı bir sonuç alarak 1-0 galip gelmiştik. İyi bir sonuç alsak da hiçbir şey bitmiş değil. Bu sebepten dolayı da bugün oyun tarzımızı sahaya yansıtmamız çok önemli. İlk 20 dakikada gol veya goller bulabilirsek bize özgüven anlamında katkı sağlayacaktır. Her şeyden önce bizim çok sakin oynamamız lazım. Takımımdan zekice bir oyun bekliyorum." ifadelerini kullandı.