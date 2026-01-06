Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! Ayrılık talebi kabul edildi

Beşiktaş, profesyonel futbolcusu Gabriel Paulista hakkında resmi bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı savunmacının ailevi nedenlerle takımdan ayrılma talebini yönetim kurulu ve teknik ekibe ilettiğini duyurdu.

Açıklamada, Paulista'nın talebinin; kulübün menfaatleri ile futbolcunun huzur ve mutluluğu dikkate alınarak olumlu şekilde değerlendirildiği belirtildi. Bu doğrultuda deneyimli oyuncunun, kulübün bilgisi ve izni dahilinde Antalya kampından ayrılarak ülkesine döndüğü ifade edildi.

Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın transfer görüşmeleri yapmak üzere serbest bırakıldığını vurgularken, sürecin karşılıklı anlayış çerçevesinde yürütüldüğünün de altını çizdi.

GABRIEL PAULISTA'NIN AÇIKLAMASI

"Oldukça zor bir karar. Bir süre önce annemde bir hastalık olduğunu öğrendik O zamandan beri tedavi arayışı içerisindeyiz. Ama hiç tedavisi olmayan bir hastalık. Kısa bir süre önce hastaneye kaldırıldı. Ben de Brezilya'ya gittim. Vücudunun bir tarafı felç, annem zaten yaşlı... Mental olarak iyi durumda değilim. Ailemden, babamdan da uzak olmak çok zor. Annemin bu durumda olması babam için de çok zor. Annem çok acı çekiyor."