Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'tan Gabriel Paulista kararı! Ayrılık talebi kabul edildi

Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! Ayrılık talebi kabul edildi

Beşiktaş, Brezilyalı savunmacı Gabriel Paulista’nın ailevi gerekçelerle yaptığı ayrılık talebini olumlu karşıladığını açıkladı. Deneyimli futbolcu, kulübün izniyle transfer görüşmeleri için ülkesine döndü. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 23:36 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 23:40
Beşiktaş’tan Gabriel Paulista kararı! Ayrılık talebi kabul edildi

Beşiktaş, profesyonel futbolcusu Gabriel Paulista hakkında resmi bir açıklama yayımladı. Siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı savunmacının ailevi nedenlerle takımdan ayrılma talebini yönetim kurulu ve teknik ekibe ilettiğini duyurdu.

Açıklamada, Paulista'nın talebinin; kulübün menfaatleri ile futbolcunun huzur ve mutluluğu dikkate alınarak olumlu şekilde değerlendirildiği belirtildi. Bu doğrultuda deneyimli oyuncunun, kulübün bilgisi ve izni dahilinde Antalya kampından ayrılarak ülkesine döndüğü ifade edildi.

Beşiktaş, Gabriel Paulista'nın transfer görüşmeleri yapmak üzere serbest bırakıldığını vurgularken, sürecin karşılıklı anlayış çerçevesinde yürütüldüğünün de altını çizdi.

GABRIEL PAULISTA'NIN AÇIKLAMASI

"Oldukça zor bir karar. Bir süre önce annemde bir hastalık olduğunu öğrendik O zamandan beri tedavi arayışı içerisindeyiz. Ama hiç tedavisi olmayan bir hastalık. Kısa bir süre önce hastaneye kaldırıldı. Ben de Brezilya'ya gittim. Vücudunun bir tarafı felç, annem zaten yaşlı... Mental olarak iyi durumda değilim. Ailemden, babamdan da uzak olmak çok zor. Annemin bu durumda olması babam için de çok zor. Annem çok acı çekiyor."

