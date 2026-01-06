RAMS Başakşehir FK, Antalya kampında hazırlıklarını sürdürdü!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, devre arası kampında teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir FK, ikinci sezon devre arası kampında Antalya'daki bir tesiste çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Nuri Şahin yönetiminde günde 2 antrenman yapan Başakşehir futbolcuları, ilk antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Sahada kuvvet çalışması gerçekleştirilen antrenmanın ikinci bölümü basına kapalı gerçekleştirildi. Başakşehir, akşam antrenmanında da taktik çalışması yapacak. Başakşehir'de Afrika kupasında ülke takımında forma giyen Olivier Kemen ile Christopher Operi antrenmanda yer almadı. RAMS Başakşehir FK, Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak.