Ziraat Türkiye Kupası
RAMS Başakşehir FK, Antalya kampında hazırlıklarını sürdürdü!

RAMS Başakşehir FK, Antalya kampında hazırlıklarını sürdürdü!

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir devre arası kampında teknik direktörü Nuri Şahin yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 14:40
RAMS Başakşehir FK, Antalya kampında hazırlıklarını sürdürdü!

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir Futbol Kulübü, devre arası kampında teknik direktör Nuri Şahin yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir FK, ikinci sezon devre arası kampında Antalya'daki bir tesiste çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Nuri Şahin yönetiminde günde 2 antrenman yapan Başakşehir futbolcuları, ilk antrenmana dinamik ısınmayla başladı. Sahada kuvvet çalışması gerçekleştirilen antrenmanın ikinci bölümü basına kapalı gerçekleştirildi. Başakşehir, akşam antrenmanında da taktik çalışması yapacak. Başakşehir'de Afrika kupasında ülke takımında forma giyen Olivier Kemen ile Christopher Operi antrenmanda yer almadı. RAMS Başakşehir FK, Antalya kampında 2 hazırlık maçı oynayacak.

