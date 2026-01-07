Torino-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Torino-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CSerie A'da 19. hafta mücadelesinde Torino, sahasında Udinese'yi ağırlıyor. Üç maçtır kazanamayan Udinese, deplasmandaki kötü gidişatına son vermek isterken; Torino ise formda görüntüsüyle iç saha avantajını değerlendirmeyi hedefliyor. Torino Olimpico Grande Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi futbolseverler, "Torino-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorularına yanıt arıyor. Mücadele, Serie A yayıncısı tarafından canlı yayınla ekranlara taşınacak. Peki, Torino-Udinese maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

TORINO-UDINESE MAÇI HANGİ GÜN?

Torino-Udinese maçı, 7 Ocak Çarşamba günü oynanacak.

TORINO-UDINESE MAÇI SAAT KAÇTA?

Torino-Udinese maçı, saat 22:45'te başlayacak.

TORINO-UDINESE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Torino ve Udinese, karşı karşıya geleceği İtalya Serie A maçı, Torino'da, Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

TORINO-UDINESE MAÇI HANGİ KANALDA?

Torino ile Udinese arasındaki İtalya Serie A maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MAÇ ÖN İZLEMESİ | TORİNO – UDİNESE

Serie A puan tablosunda sadece bir sıra farkla ayrılan Torino ile Udinese, hafta içi mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Torino, 12. sıradaki rakibini mağlup ederek puan farkını açma şansını elinde bulunduruyor.

TORINO'DA FORM YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Torino, Serie A'daki son haftalarda yükselen bir grafik sergiliyor. Cremonese ve Sassuolo'yu 1-0'lık skorlarla geçen Granata, son olarak Hellas Verona'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek 2026 yılına moralli bir giriş yaptı.

Verona karşısında Giovanni Simeone'nin 10. dakikadaki golü maçın kilidini açarken, Cesare Casadei ve Alieu Njie'nin 87. ve 91. dakikalarda attığı goller skoru farklı hale getirdi. Bu galibiyetle Torino, sezonun üçüncü deplasman zaferini elde etti.

İlginç bir istatistik olarak Torino, deplasmanda (12 puan) iç sahadan (11 puan) daha fazla puan topladı. Ancak Çarşamba günü karşılaşacakları Udinese'ye karşı yaklaşık dört yıldır yenilmiyor olmaları, ev sahibi ekip adına önemli bir avantaj.

UDINESE'NİN TORINO'YA KARŞI ŞANSI ZOR

Udinese, Torino karşısında son galibiyetini Şubat 2022'de Udine'de almıştı. Granata'yı deplasmanda mağlup ettikleri son maç ise Aralık 2020'ye kadar uzanıyor.

Son beş haftalık form grafiğinde Torino 5. sırada yer alırken, Udinese 18. sıraya kadar gerilemiş durumda. Ayrıca Bianconeri, Olimpico Grande Torino'da oynadığı son dört maçta galibiyet alamadı.

UDINESE'NİN DALGALI PERFORMANSI

Udinese'nin son dönemdeki tek parlak sonucu, şampiyon Napoli'ye karşı alınan 1-0'lık galibiyet oldu. Ancak bu maçın ardından Friulani; Fiorentina'ya 5-1, Como'ya ise 1-0 mağlup oldu.

Son beş deplasman maçında dört yenilgi alan Udinese, Serie A'daki son yedi maçında yalnızca bir galibiyet elde edebildi. Eylül ayında Pisa'ya karşı kazanılan maçtan sonra deplasmandaki tek galibiyet, Parma karşısında alınan 2-0'lık sonuç oldu.