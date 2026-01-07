Fenerbahçe Matteo Guendouzi'nin transferinde mutlu sona yakın!

26 yaşındaki yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan Sarı- Lacivertliler, İtalyan ekibiyle yaptığı görüşmelerde de son aşamaya geldi.

Takvim'de yer alan habere göre; Lazio'ya 25+2 milyon euro teklif eden yönetimin İtalyan ekibiyle arasında 2-3 milyon euroluk bir farkın kaldığı ve transferin her an resmiyet kazanabileceği de gelen haberler arasında.