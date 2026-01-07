CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Matteo Guendouzi'nin transferinde mutlu sona yakın!

Fenerbahçe Matteo Guendouzi'nin transferinde mutlu sona yakın!

Fenerbahçe, Fransız yıldızın transferinde mutlu sona yakın... Lazio'nun yıldız orta sahası ile her konuda el sıkışan Sarı-Lacivertliler, İtalyan ekibiyle yaptığı pazarlıklarda da son aşamaya geldi. Taraflar arasında 2-3 milyon euroluk bir farkın kaldığı ve transferin her an sonuçlanabileceği öğrenildi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Fenerbahçe Matteo Guendouzi'nin transferinde mutlu sona yakın!

Fenerbahçe Lazio forması giyen Fransız orta saha Matteo Guendouzi'nin transferinde mutlu sona çok yakın...

Fenerbahçe Matteo Guendouzi'nin transferinde mutlu sona yakın!

26 yaşındaki yıldız futbolcuyla her konuda anlaşma sağlayan Sarı- Lacivertliler, İtalyan ekibiyle yaptığı görüşmelerde de son aşamaya geldi.

Fenerbahçe Matteo Guendouzi'nin transferinde mutlu sona yakın!

Takvim'de yer alan habere göre; Lazio'ya 25+2 milyon euro teklif eden yönetimin İtalyan ekibiyle arasında 2-3 milyon euroluk bir farkın kaldığı ve transferin her an resmiyet kazanabileceği de gelen haberler arasında.

Fenerbahçe Matteo Guendouzi'nin transferinde mutlu sona yakın!

16 MAÇTA FORMA GİYDİ
Dün İtalyan basınında çıkan haberlerde de Fenerbahçe ile anlaşan Guendouzi'nin takım arkadaşlarıyla vedalaştığı bilgisi yer aldı. Bu sezon Lazio formasıyla 16 maça çıkan tecrübeli orta saha söz konusu karşılaşmalarda 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe Matteo Guendouzi'nin transferinde mutlu sona yakın!

Fransa Milli Takım formasını da 14 kez giyen 26 yaşındaki futbolcu ülkesi adına 2 gol kaydetti. Yüksek top tekniğinin yanı sıra mücadeleci yapısıyla da dikkatleri çeken Guendouzi'ye güncel verilere göre 28 milyon euro değer biçiliyor.

