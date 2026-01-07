Lazio ile Fiorentina yenişemedi! Guendouzi son maçına çıktı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio, sahasında Fiorentina'yı konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle tamamlandı.

Ev sahibi Lazio'nun gollerini 52. dakikada Danilo Cataldi ve 90+5. dakikada penaltıdan Pedro kaydetti. Fiorentina'nın golleri ise 56. dakikada Robin Gosens ile 89. dakikada penaltıdan Albert Gudmundsson'dan geldi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Lazio formasıyla son maçına çıktı ve karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Lazio puanını 25'e yükseltirken, Fiorentina 13 puana ulaştı.