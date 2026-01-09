CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş hazırlık maçında FCSB'yi mağlup etti.

Beşiktaş hazırlık maçında FCSB'yi mağlup etti.

Antalya'da 2. yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Romanya ekibi FCSB'yi mağlup etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 19:08 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 19:17
Beşiktaş hazırlık maçında FCSB'yi mağlup etti.

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ikinci devre hazırlıklarına Antalya kampında devam etti. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, konakladığı tesisin sahasında hazırlık maçı oynadı. Romanya temsilcisi FCSB ile karşılaşan Beşiktaş; Ersin, Taylan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Cerny, Rashica, Devrim ve Ahmet Sami ile başladı. Beşiktaş'ta eşinin rahatsızlığından dolayı teknik heyetten izin alarak İstanbul'a giden Tammy Abraham ve Rafa Silva kadroda yer almadı.

FCSB 67'nci dakikada Mamadou Thiam ile 1-0 öne geçti. 68'inci dakikada Ahmet Sami'nin golüyle skorda eşitliği sağlayan Beşiktaş, 75'inci dakikada Jota Silva'nın golüyle skoru 2-1 yaptı. Beşiktaş, hazırlık maçında FCSB'yi 2-1 mağlup etti.

