Boluspor Van'da 3 puanı kaptı: İşte maçın özeti

Boluspor Van'da 3 puanı kaptı: İşte maçın özeti

Boluspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında İmaj Altyapı Vanspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti. İşte maçın detayları...

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 16:51
Boluspor Van'da 3 puanı kaptı: İşte maçın özeti

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Boluspor, deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Van Atatürk

Hakemler: Reşat Onur Coşkunses, Samet Özkul, Onur Gülter

İmaj Altyapı Vanspor: Çağlar Şahin Akbaba, Oulare, Muhammet Ensar Çavuşoğlu (Dk. 59 Bekir Can Kara), Sabahattin Destici, Batuhan İşçiler, Mehmet Özcan, Jevsenak, Hostikka (Dk. 77 Medeni Bingöl), Traore (Dk. 85 Erdem Seçgin), Emir Bars, Cedric

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan (Dk. 90+3 Harun Alpsoy), Işık Kaan Arslan, Lima, Kouagba, Devran Senyurt, Balbudia, Doğan Can Davas (Dk. 90+3 Can Arda Yılmaz), Liço, Barış Alıcı (Dk. 83 Abdulsamet Kırım), Arda Usluoğlu (Dk.58 Mustafa Alptekin Çaylı)

Gol: Dk. 31 Dean Liço (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Kouagba, Dk. 44 Doğan Can Davas, Dk. 75 Balbudia, Dk. 79 Liço, Dk. 92 Lima (Boluspor), Dk. 44 Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Dk. 68 Traore, Dk. 69 Bekir Can Kara, Dk. 90+3 Cedric (İmaj Altyapı Vanspor)

