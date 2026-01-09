CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Olimpia Milano-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Olimpia Milano-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından EuroLeague'de heyecan sürüyor. Anadolu Efes, 21. hafta mücadelesinde bugün Olimpia Milano ile deplasmanda karşılaşacak. "Anadolu Efes maçı ne zaman?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları taraftarların gündeminde. Peki, Olimpia Milano-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 17:58 Güncelleme Tarihi: 09 Ocak 2026 Cuma 18:09
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Olimpia Milano-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından EuroLeague'de heyecan sürüyor. Anadolu Efes, 21. hafta mücadelesinde bugün Olimpia Milano ile deplasmanda karşılaşacak. "Anadolu Efes maçı ne zaman?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları taraftarların gündeminde. Peki, Olimpia Milano-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya'da oynanacak müsabaka, bugün TSİ 22.30'da başlayacak.

OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague Olimpia Milano-Anadolu Efes 21. Hafta mücadelesi S Sport kanalında canlı yayınlanacak.

F.Bahçe'ye Lookman müjdesi!
MUUD - REKLAM
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
Halep'te neler oluyor? Suriye ordusu saat verdi: SDG'ye büyük operasyon geliyor
Süper Kupa Finali'nin saatinde değişiklik!
G.Saray'da gündem: PSG'li yıldız!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
MHK Başkanı: VAR'ın doğruluk oranı %89,5 MHK Başkanı: VAR'ın doğruluk oranı %89,5 18:35
Trabzonspor'un İstanbulspor mesaisi sürüyor! Trabzonspor'un İstanbulspor mesaisi sürüyor! 18:14
O. Milano-A. Efes maçı ne zaman? O. Milano-A. Efes maçı ne zaman? 17:58
Getafe-Real Sociedad maçı saat kaçta? Getafe-Real Sociedad maçı saat kaçta? 17:50
Frankfurt-Dortmund maçı ne zaman? Frankfurt-Dortmund maçı ne zaman? 17:43
Eyüpspor Rumen sağ beki kadrosuna kattı! Eyüpspor Rumen sağ beki kadrosuna kattı! 17:30
Daha Eski
Kamerun-Fas maçı yayın bilgileri... Kamerun-Fas maçı yayın bilgileri... 17:12
Mali-Senegal maçı ne zaman? Mali-Senegal maçı ne zaman? 16:59
Boluspor deplasmanda galip! Boluspor deplasmanda galip! 16:51
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'a geldi! 16:44
F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! F.Bahçe'ye Lookman müjdesi! 16:35
Beşiktaş-FCSB hazırlık maçı CANLI Beşiktaş-FCSB hazırlık maçı CANLI 16:35