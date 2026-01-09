Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonlarından EuroLeague'de heyecan sürüyor. Anadolu Efes, 21. hafta mücadelesinde bugün Olimpia Milano ile deplasmanda karşılaşacak. "Anadolu Efes maçı ne zaman?", "Saat kaçta başlayacak?" ve "Hangi kanalda canlı yayınlanacak?" soruları taraftarların gündeminde. Peki, Olimpia Milano-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İtalya'da oynanacak müsabaka, bugün TSİ 22.30'da başlayacak.

OLIMPIA MILANO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague Olimpia Milano-Anadolu Efes 21. Hafta mücadelesi S Sport kanalında canlı yayınlanacak.