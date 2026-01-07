Guendouzi Lazio taraftarına veda etti!

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio, sahasında Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı. Mücadele, maç sonundaki duygusal anlarıyla dikkat çekti.

Karşılaşmada Lazio formasıyla son kez sahaya çıkan Matteo Guendouzi, 90 dakika boyunca görev yaptı. Orta sahadaki enerjisi ve mücadelesiyle yine takımının en çalışkan isimlerinden biri olan Guendouzi, maç bitiminde kale arkasındaki tribünlere giderek Lazio taraftarlarını selamladı ve veda etti.

Fransız futbolcunun bu anlamlı vedası tribünlerden alkışlarla karşılanırken, Guendouzi'nin yeni durağı olan Fenerbahçe için geri sayım da resmen başlamış oldu.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER