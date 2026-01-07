CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Guendouzi Lazio taraftarına veda etti!

Guendouzi Lazio taraftarına veda etti!

Serie A’nın 18. haftasında Lazio ile Fiorentina 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe’nin yeni transferi Matteo Guendouzi, Lazio formasıyla son maçına çıktı; 90 dakika sahada kalan Fransız yıldız, karşılaşma sonunda tribünlere giderek taraftarlara veda etti. İşte o görüntüler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 01:37
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Guendouzi Lazio taraftarına veda etti!

İtalya Serie A'nın 18. haftasında Lazio, sahasında Fiorentina ile 2-2 berabere kaldı. Mücadele, maç sonundaki duygusal anlarıyla dikkat çekti.

Karşılaşmada Lazio formasıyla son kez sahaya çıkan Matteo Guendouzi, 90 dakika boyunca görev yaptı. Orta sahadaki enerjisi ve mücadelesiyle yine takımının en çalışkan isimlerinden biri olan Guendouzi, maç bitiminde kale arkasındaki tribünlere giderek Lazio taraftarlarını selamladı ve veda etti.

Fransız futbolcunun bu anlamlı vedası tribünlerden alkışlarla karşılanırken, Guendouzi'nin yeni durağı olan Fenerbahçe için geri sayım da resmen başlamış oldu.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Arda Turan'dan Jonjo Shelvey'e olay yanıt! "Takım arkadaşlarına ve ülkemize saygısızlık..."
Malezya ile 7 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "İslam dünyasının lideri"
G.Saray'da Sarr listede!
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! ManU Burnley deplasmanında kazanamadı! 01:18
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi! 01:12
Lazio ile Fiorentina yenişemedi! Lazio ile Fiorentina yenişemedi! 00:53
Inter Parma deplasmanında hata yapmadı Inter Parma deplasmanında hata yapmadı 00:47
Chelsea Fulham deplasmanında yıkıldı Chelsea Fulham deplasmanında yıkıldı 00:40
M. City evinde puan kaybetti! M. City evinde puan kaybetti! 00:34
Daha Eski
Barcelona Süper Kupa'da finale yükseldi Barcelona Süper Kupa'da finale yükseldi 23:59
G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam 23:57
G.Saray Daikin’den Belçika’da net galibiyet! G.Saray Daikin’den Belçika’da net galibiyet! 23:47
Napoli Verona ile berabere kaldı! Napoli Verona ile berabere kaldı! 23:38
Laso: Saçma top kayıpları yaptık Laso: Saçma top kayıpları yaptık 23:17
Halkbank’tan nefes kesen zafer Halkbank’tan nefes kesen zafer 23:14