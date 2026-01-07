CANLI SKOR ANA SAYFA
Ahmet Çakar Fenerbahçe-Samsunspor maçını yorumladı!

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Samsunspor maçını yorumladı!

Turkcell Süper Kupa yarı final 2. maçında Fenerbahçe, Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Kanarya bu mücadelenin ardından Süper Kupa'da finalde ezeli rakibi Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadeleyi Ahmet Çakar, Sabah Gazetesi'nde değerlendirdi. İşte o sözler...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 10:39
Ahmet Çakar Fenerbahçe-Samsunspor maçını yorumladı!

Fenerbahçe finalde Galatasaray'ın rakibi oldu. Kesinlikle hak ettiler... Ligimizin flaş takımı Samsunspor'a neredeyse hiç pozisyon vermeden, zaman zaman iyi, zaman zaman çok iyi oynayarak haklı bir galibiyet aldılar. İlk tebriğimiz Musaba'ya; sanki 40 yıllık Fenerbahçeli gibiydi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Samsunspor maçını yorumladı!

Kolay değil, birkaç idmana çıkıp, ilk 11'de başlayıp, iki golün de asistini yapmak. Fenerbahçe, karşılaşmaya adeta golle başladı. Musaba sağdan getirdi, Kerem vurdu, Fenerbahçe öne geçti. Bu dakikadan sonra özellikle takım savunmasında kaybedilen topu çabuk kapmada Samsunspor sahadan silindi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Samsunspor maçını yorumladı!

Asensio, görünen o ki bu sene Fenerbahçe'nin en yaratıcı ve önemli oyuncusu olacak. İkinci yarı maç biraz dengelendi ama pozisyon açısından Samsunspor yine çok gerideydi.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Samsunspor maçını yorumladı!

Maçın sonlarına doğru da yine Musaba'nın akıl dolu asistiyle Duran maçı bitirdi. Asıl sınav cumartesi gecesi. Şu anda ligimizin tartışmasız en iyi iki takımı final maçı oynayacaklar. Gerçek sınav, takımların birbirini test etme maçı. Pozitif yönden söylüyorum Fenerbahçe eski Fenerbahçe değil. Ama maalesef Kerem de gol atmasına rağmen hâlâ istediğimiz Kerem değil.

Ahmet Çakar Fenerbahçe-Samsunspor maçını yorumladı!

Maçın hakemi Ali Şansalan tıpkı G.Saray-Trabzon maçının hakemi Cihan Aydın gibi çok iyi yönetti. VAR yardımı olmaksızın, Samsunsporlu Makoumbou'ya gösterdiği kırmızı kartta haklıydı.

Süper Lig'de Edoardo Bove takibi!
