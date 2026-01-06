Fenerbahçe Süper Kupa finalinde Galatasaray'ın rakibi oldu! İşte maçın özeti

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri, 4. dakikada Kerem Aktürkoğlu ve 67. dakikada Jhon Duran kaydetti.
Samsunspor'da Antoine Makoumbou 77. dakikada direkt kırmızı kart gördü.
Sarı lacivertliler bu sonucun ardından finalde Galatasaray'ın rakibi oldu.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki Süper Kupa finali Cumartesi günü oynanacak.
MUSABA, İLK MAÇINDA ESKİ TAKIMINA KARŞI 11'DE
Fenerbahçe'nin ara transfer dönemindeki ilk takviyesi Anthony Musaba, Samsunspor karşısında sarı-lacivertli formayı ilk kez giydi. Yıldız oyuncu 2 asist yaparak maça damga vuran isim oldu.
FENERBAHÇE TRİBÜNLERİ DOLDU
Fenerbahçeli taraftarlar, takımlarını Adana'da yalnız bırakmadı.
Sarı-lacivertliler, 33 bin kişilik Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabakaya yoğun ilgi gösterdi.
Fenerbahçeli taraftarlar, kendileri için ayrılan bölümün tamamını doldururken maç öncesinde takımlarına tezahüratlarla destek verdi.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ