Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Süper Kupa Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Korkarak oynadık!

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor, Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup olurken, Teknik Direktör Thomas Reis karşılaşma sonrası çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. İşte Reis'ın açıklamaları...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 23:03 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 23:09
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe'ye 2-0 yenilerek turnuvaya veda eden Samsunspor'da, maçın ardından teknik direktör Thomas Reis konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, özellikle ilk yarıdaki oyunlarından memnun olmadığını vurguladı.

Reis, "Fenerbahçe maçındaki performansımızdan üzgünüz. Korkarak oynadık, yeteri kadar agresif değildik. İkinci yarıya farklı bir sistemle başladık ve daha iyiydik. Ancak yediğimiz goller ve gol yeme şekilleri bizi üzdü. Hatalarımızdan ders çıkaracağız. Ligin ikinci yarısı bizim için zor geçecektir" ifadelerini kullandı.

Hedefler konusunda da net mesajlar veren Alman teknik adam, "Şu anda lig, kupa ya da Konferans Ligi'nden biri için 'daha önemli' demem eleştirilerin odağı olur. Çok fazla eksik ve sakat oyuncumuz var. Konferans Ligi'nde Play-Off'u geçmek istiyoruz. Ligde ise geçen sezonla aynı puan seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Türkiye Kupası'nda da bir sonraki maçı kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

