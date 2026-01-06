Fenerbahçe'den flaş Musaba paylaşımı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, etkili oyununu skora yansıtarak mücadeleyi 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Karşılaşmanın en çok konuşulan ismi ise Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba oldu. Hücum hattındaki enerjisi ve hızıyla fark yaratan Musaba, takımının bulduğu iki golün de asistini yaparak galibiyette başrol oynadı.

Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü'nden Musaba'ya özel bir sosyal medya paylaşımı geldi. "Hazır olduğunu söylemişti" notuyla yapılan paylaşımda, genç oyuncunun yer aldığı bir video yayımlandı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun beğeni ve yorum aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM