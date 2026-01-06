CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe'den flaş Musaba paylaşımı!

Fenerbahçe'den flaş Musaba paylaşımı!

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor’u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe’de yeni transfer Anthony Musaba, yaptığı iki asistle gecenin yıldızı oldu. Sarı-lacivertliler, maçın ardından Musaba için dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımına imza attı. İşte o paylaşım...

Süper Kupa Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 22:43
Fenerbahçe'den flaş Musaba paylaşımı!

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor ile Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, etkili oyununu skora yansıtarak mücadeleyi 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Karşılaşmanın en çok konuşulan ismi ise Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Musaba oldu. Hücum hattındaki enerjisi ve hızıyla fark yaratan Musaba, takımının bulduğu iki golün de asistini yaparak galibiyette başrol oynadı.

Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü'nden Musaba'ya özel bir sosyal medya paylaşımı geldi. "Hazır olduğunu söylemişti" notuyla yapılan paylaşımda, genç oyuncunun yer aldığı bir video yayımlandı. Kısa sürede büyük ilgi gören paylaşım, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından yoğun beğeni ve yorum aldı.

İŞTE O PAYLAŞIM

