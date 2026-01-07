CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Nwaiwu Trabzon’da! Genç stoper şehre ayak bastı

Nwaiwu Trabzon’da! Genç stoper şehre ayak bastı

Trabzonspor’un, Avusturya ekibi Wolfsberger AC’den 4.5 yıllığına kadrosuna kattığı 22 yaşındaki stoper Chibuike Nwaiwu, Trabzon’a geldi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 22:05 Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2026 Çarşamba 22:51
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Nwaiwu Trabzon’da! Genç stoper şehre ayak bastı

Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı futbolcu Chibuike Nwaiwu, Trabzon'a geldi. Bordo-mavili takımın yeni transferi Chibuike Nwaiwu, Onuachu'nun transferde etkili olduğunu söyledi.

Bordo-mavili kulübün, Avusturya Bundesliga ekiplerinden Wolfsberger AC'den kadrosuna kattığı 22 yaşındaki savunma oyuncusu, saat 22.00 sıralarında Trabzon'a ulaştı. Havalimanında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan Nwaiwu, sevgi gösterilerine karşılık verdi.

Trabzonspor'a transfer olmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Chibuike Nwaiwu, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bu ailenin bir parçası olmak beni gururlandırdı. Taraftarlarımıza şunu söyleyebilirim; onlar için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Transfer sürecim çok iyi geçti. Trabzonspor'u tercih etmemde milli takım kapısını açabilecek bir kulüp olması önemli bir etkendi" dedi.

Takımdaki Nijeryalı futbolcu Paul Onuachu ile de görüştüğünü ifade eden Nwaiwu, "Onuachu'yu bir abi gibi görüyorum. Bu süreçte onunla konuştum, bana çok güzel şeyler söyledi. Ben de ona buraya geleceğimi söyledim. Transferimde onun da katkısı oldu" ifadelerini kullandı.

"Taraftarımızın beklentilerine en iyi şekilde karşılık vermek istiyorum"

Trabzonspor taraftarının Avrupa'nın en iyileri arasında yer aldığını vurgulayan Nwaiwu, "Taraftarlarımızın beklentilerine en iyi şekilde karşılık vermek istiyorum. Hocamın beni sahada nerede görmek istediği önemli. Farklı pozisyonlarda görev alabilen bir oyuncuyum. Birbirini seven bir oyuncu grubunun içine geldim. Burada iyi bir aile ortamı olduğunu görüyorum. Taraftarlarımızla birlikte birçok zorluğun üstesinden geleceğimize inanıyorum" diye konuştu.

Bordo-mavili taraftarların coşkuyla karşıladığı Chibuike Nwaiwu, daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı. Nijeryalı futbolcunun Trabzonspor'da 27 numaralı formayı giyeceği öğrenildi.

Chibuike Nwaiwu kimdir? Trabzonspor'un yeni transferi Devamını Oku BUNU DA OKU

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

G.Saray'da Sarr listede!
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Son dakika haberi: Matteo Guendouzi Fenerbahçe'de! İstanbul'a geliş saati belli oldu...
Malezya ile 7 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "İslam dünyasının lideri"
Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 22:26
G.Saray Dörtlü Final'de! G.Saray Dörtlü Final'de! 22:19
Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda 22:11
Nwaiwu Trabzon’a geldi! Nwaiwu Trabzon’a geldi! 22:05
Guendouzi İstanbul'a geliyor! Guendouzi İstanbul'a geliyor! 21:39
F.Bahçe Medicana set vermedi! F.Bahçe Medicana set vermedi! 21:06
Daha Eski
Cyril Ngonge kimdir? Galatasaray’dan Cyril Ngonge sürprizi! Cyril Ngonge kimdir? Galatasaray’dan Cyril Ngonge sürprizi! 20:38
Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! Beşiktaş ayrılığı resmen duyurdu! 20:29
G.Saray'da F.Bahçe hazırlığı! G.Saray'da F.Bahçe hazırlığı! 20:13
Galatasaray’dan yeni hamle: Pape Matar Sarr kimdir? Galatasaray’dan yeni hamle: Pape Matar Sarr kimdir? 20:09
Quilindschy Hartman kimdir? Beşiktaş’tan Premier Lig hamlesi! Quilindschy Hartman kimdir? Beşiktaş’tan Premier Lig hamlesi! 19:59
Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'a otobüs hediye etti Başkan Erdoğan Yüksekovaspor'a otobüs hediye etti 19:50