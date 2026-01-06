Fenerbahçe Süper Kupa'da farkı 2'ye çıkardı! 2 golün de asisti Musaba'dan

Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Yeni Adana Stadyumu'nda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleye adeta fırtına gibi başladı.

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golde asisti yapan isim ise Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı yeni transfer Anthony Musaba oldu.

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Fenerbahçe, 67. dakikada Jhon Duran'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba, bu golde de asisti yapan isim oldu.

İŞTE O GOLLER