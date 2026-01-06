Fenerbahçe Süper Kupa'da farkı 2'ye çıkardı! 2 golün de asisti Musaba'dan

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Samsunspor karşısında Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. İki golün de asisti yeni transfer Anthony Musaba'dan geldi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 20:46 Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 22:05
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe, Yeni Adana Stadyumu'nda Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, mücadeleye adeta fırtına gibi başladı.

Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, düzgün bir vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golde asisti yapan isim ise Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan kadrosuna kattığı yeni transfer Anthony Musaba oldu.

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Fenerbahçe, 67. dakikada Jhon Duran'ın kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba, bu golde de asisti yapan isim oldu.

İŞTE O GOLLER

Fenerbahçe-Samsunspor | CANLI İZLE
4
