FENERBAHÇE HABERLERİ - Domenico Tedesco'dan Musaba'ya övgü dolu sözler!

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

Sarı lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco maçın ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLERİ

"Finalde olduğumuz için mutluyum. Bizim için güzel bir test olacak. Alanyaspor maçı öncesinde pozitif bir moddayız. 10 günlük iznimiz vardı. Eğer kanepede uzanırsanız kondisyonunuz düşer ama bizler oyuncular için bireysel programlar hazırladık. İlk 3 gün bir şey yapmadılar, daha sonra hafif ve daha sonra da şiddetli olarak çalıştılar. Bireysel çalışmalarını sürdürdüler. Tüm oyuncular profesyonel. Futbol güven üzerine kurulu ve ben oyuncularıma güveniyorum. Siz de bana şu konuda güvenin. Bu maçı düşük fiziksel kondisyonla oynamak istemezdim. Bizler için kuvvetimizi korumak önemliydi." diye konuştu.

Ligde birçok iyi oyuncu olduğunu aktaran Tedesco, transfere ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Ligde birçok iyi oyuncu var bizim de çok iyi bir takımımız var. Musaba'nın çok iyi iş çıkardığını düşünüyorum. Onun için kolay değildi. 3 gün önce geldi ve eski takımına karşı oynadı. Çok iyi bir performans gösterdi. Haftalardır bizimleymiş gibi performans sergiledi. Ona sahip olduğum için mutluyum. Ligi tanıyan, iyi yaşta bir oyuncu. O profilde bir oyuncumuz yoktu kadromuzda. Bu konuda başkan ve Devin Özek'in hakkını vermem, tebrik etmem gerekiyor."