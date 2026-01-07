CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United Burnley deplasmanında kazanamadı!

Manchester United Burnley deplasmanında kazanamadı!

Manchester United, Burnley deplasmanından 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 01:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Manchester United Burnley deplasmanında kazanamadı!

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, deplasmanda Burnley ile karşı karşıya geldi. Tempolu geçen mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Burnley, 13. dakikada Manchester Unitedlı Ayden Heaven'ın talihsiz kendi kalesine golüyle öne geçti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan konuk ekip, 50 ve 60. dakikalarda Benjamin Sesko'nun golleriyle skoru lehine çevirdi.

Burnley pes etmedi ve 66. dakikada Jaidon Anthony'nin golüyle dengeyi sağladı. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golünü bulamayınca taraflar birer puanla yetindi.

Bu sonuçla Manchester United puanını 32'ye yükseltirken, Burnley 13 puana ulaştı.

G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam
REKLAM-IDEFIX
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Malezya ile 7 anlaşma imzalandı! Başkan Erdoğan'a övgü dolu sözler: "İslam dünyasının lideri"
G.Saray'da Sarr listede!
Guendouzi gelirken o mu ayrılacak?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Inter Parma deplasmanında hata yapmadı Inter Parma deplasmanında hata yapmadı 00:47
Chelsea Fulham deplasmanında yıkıldı Chelsea Fulham deplasmanında yıkıldı 00:40
M. City evinde puan kaybetti! M. City evinde puan kaybetti! 00:34
Barcelona Süper Kupa'da finale yükseldi Barcelona Süper Kupa'da finale yükseldi 23:59
G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam G.Saray ilk transferini bitirdi! Anlaşma tamam 23:57
G.Saray Daikin’den Belçika’da net galibiyet! G.Saray Daikin’den Belçika’da net galibiyet! 23:47
Daha Eski
Napoli Verona ile berabere kaldı! Napoli Verona ile berabere kaldı! 23:38
Laso: Saçma top kayıpları yaptık Laso: Saçma top kayıpları yaptık 23:17
Halkbank’tan nefes kesen zafer Halkbank’tan nefes kesen zafer 23:14
Anadolu Efes evinde kaybetti! Anadolu Efes evinde kaybetti! 22:26
G.Saray Dörtlü Final'de! G.Saray Dörtlü Final'de! 22:19
Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda Mert Günok’tan Beşiktaş’a duygusal veda 22:11