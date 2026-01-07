Manchester United Burnley deplasmanında kazanamadı!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İngiltere Premier Lig'in 21. haftasında Manchester United, deplasmanda Burnley ile karşı karşıya geldi. Tempolu geçen mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Ev sahibi Burnley, 13. dakikada Manchester Unitedlı Ayden Heaven'ın talihsiz kendi kalesine golüyle öne geçti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele alan konuk ekip, 50 ve 60. dakikalarda Benjamin Sesko'nun golleriyle skoru lehine çevirdi.

Burnley pes etmedi ve 66. dakikada Jaidon Anthony'nin golüyle dengeyi sağladı. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golünü bulamayınca taraflar birer puanla yetindi.

Bu sonuçla Manchester United puanını 32'ye yükseltirken, Burnley 13 puana ulaştı.