Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi!

Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi!

Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Benfica’yı 3-1 mağlup eden Braga, adını finale yazdırdı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2026 Perşembe 01:12
Braga Mourinho'nun Benfica'sını devirdi!

Portekiz Lig Kupası yarı final mücadelesinde Benfica ile Braga karşılaştı. Dr. Magalhaes Pessoa Stadı'nda oynanan karşılaşmada gülen taraf 3-1'lik skorla Braga oldu.

Konuk ekip, 19. dakikada Pau Victor'un golüyle öne geçti. 33. dakikada Rodrigo Zalazar skoru 2-0'a taşıyarak ilk yarının sonucunu belirledi.

İkinci yarıda baskısını artıran Benfica, 64. dakikada Vangelis Pavlidis'in penaltıdan kaydettiği golle umutlandı. Ancak Braga, 81. dakikada Gustaf Lagerbielke'nin golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı.

Karşılaşmanın son anlarında Benfica'da Nicolas Otamendi, 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Braga'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla Braga, Portekiz Lig Kupası'nda finale yükselerek büyük bir başarıya imza attı.

