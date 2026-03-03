Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu son hafta maçında RAMS Başakşehir deplasmanına konuk olacak. Bordo-mavili ekipte kritik mücadele öncesi Teknik Direktör Fatih Tekke, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE TEKKE'NİN AÇIKLAMALARI

"Zor bir maç olacak. Ligin en güçlü kadrolarından birine karşı oynuyoruz. Oyunları, düzenleri olan, son haftalarda formda olan bir takım. Bizde mecburi değişiklikler var. Kazanmak, kupaya devam etmek isteyen bir Trabzonspor olacak. Umarım bizim istediğimiz gibi geçer. Kupadan Avrupa'ya gitmek kısa yol ama kolay bir yol değil. Kupaya devam etmemiz lazım. Genç oyuncularımızın, sakat oyuncularımızın maç sayısını artırma yolu. Ligde eğer düşündüğünüz Avrupa'yı yakalayamıyorsanız kupada var ama kolay değil. Bugün de güçlü rakiplerden birine karşı oynuyoruz. Sakatlıksız bir maç olur. Bu konuda muzdaribiz. Bizim için zor maç ama beklentim kazanmak."