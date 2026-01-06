CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Nijerya basınından olay iddia! Osimhen Türkiye’ye dönmek istiyor

GALATASARAY HABERİ - Nijerya basınından olay iddia! Osimhen Türkiye’ye dönmek istiyor

Mozambik maçında Ademola Lookman ile yaşadığı tartışma sonrası Victor Osimhen hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Nijerya basını, yıldız golcünün milli takımı Türkiye'ye dönmekle tehdit ettiğini yazdı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2026 Salı 20:58
GALATASARAY HABERİ - Nijerya basınından olay iddia! Osimhen Türkiye’ye dönmek istiyor

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya Milli Futbol Takımı, Mozambik'i 4-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmada goller; Ademola Lookman, Victor Osimhen (2) ve Adams'tan geldi.

GALATASARAY HABERİ - Nijerya basınından olay iddia! Osimhen Türkiye’ye dönmek istiyor

Mücadelenin 63. dakikasında Osimhen ile Ademola Lookman arasında saha içinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Beş dakika sonra yıldız forvet, kendi talebiyle oyundan çıktı.

GALATASARAY HABERİ - Nijerya basınından olay iddia! Osimhen Türkiye’ye dönmek istiyor

Maçın ardından Nijerya basınından Arise News, gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Habere göre Osimhen, milli takım akreditasyonunun iptal edilmesini isteyerek Türkiye'ye dönmekle tehdit etti. Yıldız oyuncunun karşılaşma sonrası oldukça sinirli olduğu, takım arkadaşlarını ve teknik heyeti beklemeden tesislerden ayrıldığı öne sürüldü.

