GALATASARAY HABERİ - Nijerya basınından olay iddia! Osimhen Türkiye’ye dönmek istiyor

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Nijerya Milli Futbol Takımı, Mozambik'i 4-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmada goller; Ademola Lookman, Victor Osimhen (2) ve Adams'tan geldi.